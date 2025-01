Alessio Boni, chi è e carriera dell’attore tra cinema e tv

Oggi pomeriggio va in onda una nuova puntata de La volta buona su Rai 1 e, tra gli ospiti di Caterina Balivo in studio, ci sarà spazio anche per Alessio Boni. Classe 1966, l’attore originario di Sarnico, in provincia di Bergamo, ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 1988 recitando inizialmente per alcuni fotoromanzi e opere teatrali, passando successivamente al cinema e alla televisione. Proprio sul piccolo schermo è stato protagonista di diverse fiction, come La donna del treno nel 1998 e il boom in Incantesimo nel 2000-2001.

Sempre in tv, ha recitato nel 2004 in Cime tempestose e in altre fiction di successo come Tutti pazzi per amore 2 e Il metodo Fenoglio – L’estate fredda; da stasera è invece tra i protagonisti della nuova miniserie Rai Leopardi – Il poeta dell’Infinito. Al cinema, invece, Alessio Boni ha ottenuto il grande successo nel 2003 con La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, grazie al quale ha vinto il Nastro d’argento come miglior attore protagonista. Successivamente, recita in La bestia nel cuore di Cristina Comencini nel 2005, mentre nel 2006 vince il Globo d’oro come miglior attore per Arrivederci amore, ciao di Michele Soavi.

Oltre alla carriera cinematografica e televisiva, Alessio Boni condivide una romantica storia d’amore con la compagna Nina Verdelli, professione giornalista. La coppia è sentimentalmente legata dal 2015 e non si è mai sposata; dal loro amore sono nati due figli, Lorenzo e Riccardo, rispettivamente nel 2020 e nel 2021, e sono ora in dolce attesa del loro terzo bebè, che sarà ancora un maschietto, di nome Francesco.

Intervistato a Da noi… a ruota libera domenica pomeriggio, l’attore ha così commentato la sua imminente terza paternità e il suo ruolo genitoriale: “A febbraio arriverà mio figlio Francesco, sarò papà per la terza volta a 58 anni. Se sono entrato nella maturità? Ormai da un po’. Ho capito che bisogna farli da giovani i figli, ti danno una grande forma di amore ma ci vogliono tante energie, sono travolgenti”.

