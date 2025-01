Alessio Boni sarà uno degli ospiti della puntata di domenica 5 gennaio di “Da noi… a ruota libera”. L’attore rilascerà un’intervista per promuovere la nuova miniserie targata Rai 1 “Leopardi – Il poeta dell’infinito”, in onda in prima serata martedì 7 e mercoledì 8 gennaio, dove veste i panni del temuto padre del poeta, il Conte Monaldo Leopardi. Nel corso degli anni, Alessio ha saputo farsi conoscere dal pubblico come un noto e talentuoso attore. Andiamo ora a scoprire meglio dettagli e curiosità della sua carriera e vita privata.

Alessio Boni nasce a Sernico il 4 luglio 1966 a Sarnico. A soli 14 anni decide di lasciare gli studi per iniziare a lavorare insieme al padre, trasferendosi poi all’età di 20 anni a San Diego, in California. Negli Stati Uniti D’America si mantiene svolgendo i lavori più disparati e, una volta tornato a Roma, scopre la sua vera vocazione: la recitazione. Il 2000 segna la svolta nella sua carriera, quando partecipa alla fiction “Incantesimo”. La notorietà arriva poco dopo con “La meglio gioventù”, mentre nel 2005 sfiora un Oscar con “La bestia nel cuore”, candidato a miglior film straniero. Da quel momento, partecipa a numerosi progetti di successo, tra cui il lungometraggio “The Tourist”, la produzione teatrale “I duellanti”, e “Yara”, il film controverso ispirato alla tragica vicenda di Yara Gambirasio.

Alessio Boni: la compagna 19 anni più giovane e la paternità a 50 anni

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alessio Boni ha reso ufficiale nel 2018 la relazione con Nina Verdelli, con cui fa coppia fissa dal 2016. Nina, più giovane di 19 anni, è una giornalista di successo che scrive per Vanity Fair e Glamour Italia ed è figlia dei noti giornalisti Carlo Verdelli e Cipriana Dall’Orto. Nonostante la differenza d’età, Alessio ha scherzato dicendo: “Tra i due, la più vecchia è lei, è più saggia e paziente di me”. La coppia ha già due figli, Lorenzo e Matteo, e si prepara ad accogliere il terzo maschietto, la cui nascita è prevista per febbraio.

“Abbiamo provato ad avere una femmina, ma se non arriva va bene così”, ha dichiarato Alessio, che diventerà papà per la terza volta a 58 anni. L’attore e la compagna hanno intenzione di sposarsi, ritenendo che il loro amore sia già solido e non abbia bisogno di contratti. In un’intervista a Verissimo, Alessio Boni ha raccontato un episodio difficile della sua carriera, quando ha ricevuto avances indesiderate da parte di un produttore. “Un produttore, che tra l’altro mi aveva anche presentato la moglie e i figli, mi ha fatto capire che voleva altro, mi ha fatto un’avance. Gli ho detto che non ce la facevo e sono andato via”, ha rivelato, definendo l’esperienza una delle più sgradevoli della sua vita.