Una nuova miniserie è pronta a sbarcare su Rai Uno e tra i protagonisti spicca anche Alessio Boni, ospite oggi a La Volta Buona. L’attore spicca nel cast de ‘Leopardi – Il poeta dell’infinito’ e, nel salotto di Caterina Balivo, si è raccontato non solo nel merito della sua carriera ma anche con riferimento alla sua famiglia. In particolare, Alessio Boni si è concentrato sui figli e sul lieto evento che nei prossimi mesi è pronto a vivere con grande entusiasmo e amore. L’attore infatti, a febbraio 2025, potrà finalmente abbracciare il terzo dei suoi figli: il piccolo Francesco.

Alessio Boni, a proposito dei suoi figli, ha confessato che per il terzo nascituro avrebbe sperato in una bambina ma chiaramente la gioia di diventare papà ancora una volta è tra le emozioni più forti della sua vita. “La paternità ti porta in un’altra dimensione, travolgente; i primi due figli sono Lorenzo e Riccardo, poi arriverà Francesco a febbraio. Però poi va bene così, altrimenti poi ci vuole un furgone…”.