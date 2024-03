Chi è Alessio Di Gennaro, fidanzato di Anastasia Kuzmina/ “Ho fatto io il primo passo…”

Alessio Di Gennaro, il nutrizionista che ha conquistato la ballerina Anastasia Kuzmina

Gli appassionati di Ballando con le stelle avranno sicuramente avuto modo di apprezzare la bravura, il carisma e le spiccate capacità interpretative di Anastasia Kuzmina. Nel ruolo di insegnante nel talent, ha sempre impreziosito le performance dei vari personaggi noti con i quali ha avuto modo di collaborare, attirando su di sé grande affetto e curiosità da parte del pubblico.

Chi sono Eugenio e Nikita, padre e fratello di Anastasia Kuzmina/ “Niki, sono orgogliosa di te!”

A proposito di curiosità, scopriamo qualcosa in più sulla vita sentimentale e privata di Anastasia Kuzmina, con particolare riferimento al fidanzato Alessio Di Gennaro. La liaison tra i due è stata ufficializzata intorno al 2023, ma molto probabilmente le tenerezze tra i due sono iniziate diverso tempo prima. Sul fatidico primo incontro non sono reperibili curiosità in particolare, ma stando al romanticismo spesso ostentato sui social è indubbio il legame viscerale tra i due.

Anastasia Kuzmina infortunata prima della finale di Ballando con le stelle 2023/ "Non posso muovere il collo"

Alessio Di Gennaro, fidanzato Anastasia Kuzmina: il racconto della danzatrice

Sia Anastasia Kuzmina che il fidanzato Alessio Di Gennaro sono molto attenti a tutelare la propria privacy; sui social si limitano a romantici scatti di coppia piuttosto che a continui aggiornamenti rispetto alla reciproca quotidianità. Per quanto riguarda la carriera professionale, il compagno della ballerina è un noto nutrizionista, attivo anche sui social dove spesso e volentieri supporta con alcuni consigli e dritte legate all’alimentazione.

Pare proprio che i video pubblicati da Alessio Di Gennaro sui social legati alla sua attività da nutrizionista abbiano fatto breccia nel cuore di Anastasia Kuzmina. La ballerina di Ballando con le stelle ha infatti raccontato – come riporta il portale DonnaGlamour – di aver fatto lei il primo passo proprio dopo una scorpacciata di clip: “Non mi va di raccontare proprio tutto, ma posso dire che ho passato una notte a vedere tutti i suoi video. Ed ho fatto io il primo passo, il resto è storia…”

Anastasia Kuzmina: "Ecco perché piangevo in diretta a Ballando con le stelle 2023"/ "Giuria mi ha distrutto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA