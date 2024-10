Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina si sono esibiti durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024 con un boogie, ma non convincono particolarmente la giuria. Il primo a punzecchiarli è Guillermo Mariotto che domanda all’attore e comico napoletano: “cosa avete preparato per un eventuale spareggio?”. La ballerina professionista ribatte: “sei molto carino!”. Si passa poi ai voti della presidente Carolyn Smith che sottolinea la bravura dell’attore, ma precisa “c’è ancora da migliorare. Tutti i napoletani hanno la musicalità, il ballo. Mi è piaciuto tantissimo”. Anche Fabio Canino apprezza la prova di Francesco Paolantoni, ma boccia la coreografia come qualcosa di già visto e rivisto precisando “non c’era il guizzo di dire quest’idea non si era mai vista”.

Ivan Zazzaroni, invece, si complimenta particolarmente con Paolantoni che si è esibito intorno all’1 di notte portando ugualmente a casa una esibizione non facile, visto che il boogie è un ballo molto complicato. Ironica Selvaggia Lucarelli che lo scambia per il ballerino per una notte e lo esorta ad entrare in gara con lo spirito giusto. La coppia totalizza solo 23 punti, uno dei punteggi più bassi della puntata, e si classifica al nono posto della classifica finale.

La rumba di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle 2024 non è stato sicuramente uno dei balli più riusciti della seconda puntata. Il voto della giuria l’ha sottolineato con uno dei punteggi più bassi, ma a pensarla diversamente è il popolo dei social. Su X sono tantissimi i commenti di stima ed affetto verso la coppia e in particolare verso l’attore e comico napoletano. “Di sicuro balla meglio di Furkan” – scrive un utente, mentre un altro lamenta un problema nella pubblicazione dei commenti durante la diretta di Ballando – “post pubblicati a sentimento, alle volte subito, altre volte 1 ora dopo… Impossibile così commentare la puntata come si deve…”.

La coppia di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina ha davvero tantissimi fan che credono in loro e non lo nascondo affatto. “Bravissimi! Paolantoni si muove molto di più di Ossini e Furkan messi insieme! Ma la giuria è contro di lui a prescindere! Lo trovo molto ingiusto” – ha scritto un utente, mentre un altro sottolinea l’ora tarda dell’esibizione di Paolantoni “sono stati bravi però si vedeva che lui era stanco” e “speriamo che la prossima volta lo fanno esibire a un orario “normale”.