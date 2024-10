Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2024 sono scesi in pista nonostante l’infortunio dell’attore e comico. Cosa è successo all’attore? Durante le prove l’attore ha cominciato a sentirsi male: “sto malissimo però mi butto, cosa può succedere? Cado, svengo, mi riprenderete no? Non mi lasciate là” – fino alla comunicazione in diretta “ho la diverticolite”. Nonostante questo problema però Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina sono scesi ugualmente in pista esibendosi in una salsa sulle note di “Meglio stasera”. La prova non è stata della migliori dividendo così la giuria. Da un lato c’è stata la presidente Carolyn Smith che ha apprezzato il coraggio: “ti sei presentato in pista lo stesso e tu hai dimostrato che the show must go on, spero che passi tutto perché voglio vederti ballare come le scorse puntate”.

Anche Fabio Canino ha apprezzato la prova di ballo complimentandosi anche per l’originale coreografia della ballerina: “devo dire che tutto sommato io pensavo peggio da come avete presentato la cosa. Ti sei mosso non bene, ma ti sei mosso e sono d’accordo con Carolyn già il fatto che fossi in pista vale”.

La salsa di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle 2024 non ha entusiasmato particolarmente Selvaggia Lucarelli che ha criticato il comportamento dell’attore. “Ne abbiamo visti tanti di concorrenti infortunati, azzoppati, ammalati. Mi ricordo la Costamagna aveva l’occhio della tigre, voleva vincere e l’ha raggiunto” – ha detto la giurata precisando – “a me sembra che questo incidente ti dia un pò una mano, ho avuto la sensazione che non te ne fregasse molto del ballo, della gara e della competizione”. Francesco Paolantoni ha prontamente replicato: “non è vero, mi piace ballare, ma non sono competitivo nella vita”. Alla fine la coppia ha totalizzato solo 12 punti.

Sui social in tantissimi hanno preso le difese della coppia Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Selvaggia che esalta Furkan il tronco e critica Paolantoni, si commenta da sola. Lei non vota in base al ballo, ma vota in base alla sua simpatia” – ha scritto un utente, mentre un altro ha sottolineato come i voti siano dati a simpatia e non con onesta. “Vergognosa e ingiusta la votazione della giuria,soprattutto Mariotto e Lucarelli” – scrive un altro utente a cui fa eco “il comico #FrancescoPaolantoni non stava bene, la diverticolite e’ molto dolorosa e non stai in piedi e lui ha fatto quello che ha potuto. PIU’ UMANITA'”.