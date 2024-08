Alex Sorgente, chi è il fenomeno italiano dello skateboard

Tra gli azzurri che stanno facendo sognare l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 non possiamo non citare il grande talento dello skateboard Alex Sorgente, che quest’oggi mercoledì 7 agosto si giocherà la medaglia d’oro nella capitale francese. Nato in Florida, la famiglia di Alex Sorgente è però italiana, più precisamente di Bologna e ha diviso la sua infanzia tra i due Paesi, dove ha trascorso la sua infanzia in particolare però nel Bel Paese, dove ha potuto trascorrere molto tempo con i suoi familiari che lo hanno accompagnato nello sviluppare nuove passioni, appoggiandolo. Da piccolo dopo aver visto un suo amico skateare ha tradito il suo primo amore, “il surf”, facendo esplodere la passione e preferendola anche alla Mountain bike e al motocross, passioni, il suo talento non è certo passato inosservato e per questo ha fatto da calamita a tanti sponsor, anche quelli più estremi.

Della vita privata di Alex Sorgente non si sa molto dunque è difficile capire se sia fidanzato o meno, visto che sui social posta spesso contenuti riguardanti la sua passione per lo sport.

Alex Sorgente confessa: “Mi sono diviso tra due continenti”

L’infanzia del finalista italiano nello skateboard è stata segnata dal continuo flipper tra Italia e Stati Uniti, con Alex Sorgente che ha voluto raccontare in una vecchia intervista i vari spostamenti: “Fin da piccolo viaggiavo spesso tra i due continenti, in Italia ho vissuto per 2 anni, dal 1998 al 2000, e ho trascorso tutte le estati seguendo i miei genitori che erano impegnati nelle gare di moto d’acqua, dato che mio padre è italiano e mia madre invece è americana, posso dire che mi sento italoamericano, o meglio 50/50, proprio come un trick di skate“.

Il park è la specialità della casa per Alex Sorgente che vanta anche un allenatore importante del calibro di Mike Rogers e alle Olimpiadi di Parigi 2024 spera di raccogliere il sogno di una vita, quello di una medaglia da mordere e sfoggiare al collo dopo tanti sacrifici.