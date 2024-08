DIRETTA ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024: TRE TITOLI IN PALIO!

La diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024 è la grande regina della seconda settimana dei Giochi: anche oggi, mercoledì 7 agosto, assisteremo a tante gare anche se i titoli da assegnare saranno soltanto quattro, cinque a dire il vero se consideriamo la staffetta mista del mattino, la grande novità nella diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024. Sarà comunque una serata ricca, con qualche italiano che spunterà lungo il percorso; abbiamo già avuto tantissime emozioni da Nadia Battocletti alle finali che sono state affrontate dagli azzurri, ma anche con altri straordinari campioni come Noah Lyles, che ha vinto i 100 metri, o Armand Duplantis che ha infranto il record del mondo nel salto con l’asta.

er questo motivo la diretta atletica alle Olimpiadi Parigi 2024 va seguita in lungo e in largo anche questa sera: ricordiamo che la sessione serale prende il via alle ore 18:15 con la finale del salto con l’asta femminile, e qui le italiane ci sono perché Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo, anche se sarà particolarmente difficile vista la concorrenza, vanno a caccia di una medaglia in una gara che naturalmente occuperà un po’ di tempo nel corso del programma. Ad ogni buon conto, andiamo ora a presentare al meglio la diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024 parlando delle gare che ci attendono questa sera.

ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE GARE

Per quanto riguarda la diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024, bisogna dire che in televisione ci sono soprattutto due canali che seguono in termini generali le gare: si tratta di Rai Due, in chiaro per tutti, e di Eurosport che, al numero 210 del decoder satellitare, necessita di un abbonamento. Questi due canali saranno poi affiancati nel corso della serata da Rai Sport e Eurosport 2, ma non bisogna dimenticare che quest’ultima emittente mette a disposizione la diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024 su canali aperti appositamente su Sky Sport, andando ad affrontare le singole gare.

Bisogna poi parlare anche della possibilità di diretta streaming video, che sarà invece garantita dalle varie piattaforme che si occupano di coprire i Giochi estivi: potrete dunque avere accesso alla diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024 anche su Discover Plus, Now Tv, Tim Vision e DAZN, ma per questi servizi bisogna specificare che sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024: LE MEDAGLIE DEL GIORNO

Per la diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024 torniamo allora a parlare dei quattro titoli che si assegnano questa sera. Dopo la staffetta mista della prima mattinata, la sessione serale allo Stade de France si apre appunto con la finale del salto con l’asta femminile, unica gara da medaglie in cui l’Italia sia presente questa sera. Alle ore 19:05 ecco invece le semifinali dei 110 ostacoli maschili nelle quali ci proverà Lorenzo Simonelli, e in contemporanea le qualificazioni del salto triplo maschile nel cui gruppo A è presente Andy Diaz, mentre Andrea Dallavalle è invece nel gruppo B, nelle semifinali dei 400 ostacoli abbiamo Alessandro Sibilio.

Si prosegue con i 200 metri, già in regime di semifinali: Fausto Desalu, già eroe della 4×100 a Tokyo, andrà qui in caccia di gloria con una concorrenza spietata, a cominciare dal già citato Noah Lyles che corre nella sua batteria. La finale del lancio del disco maschile non ha italiani in corsa così come quella dei 400 maschili e dei 3000 siepi, infine nella diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024 dobbiamo citare le semifinali dei 400 femminili, anche qui non abbiamo nostri rappresentanti e non è iscritta la fenomenale Femke Bol, autrice di una clamorosa rimonta nella 4×400, ci sarà invece la sua connazionale Lieke Klaver.