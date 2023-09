CHI E’ ALEX VOGLIACCO, MARITO VIRGINIA MIHAJLOVIC/ Lei: “Ci siamo subito innamorati e poi…”

Virginia Mihajlovic e il primo incontro con Alex Vogliacco: “Ci siamo innamorati subito”

Alex Vogliacco, calciatore e difensore del Genoa, è il marito di Virginia Mihajlovic, la figlia dell’indimenticato Sinisa. A Verissimo racconta qualcosa in più della sua storia d’amore con Alex, ricordando il loro primo incontro. “Ci siamo conosciuti a Torino, lui aveva diciannove anni. Ci siamo subito innamorati, io sono molto timida e molto selettiva. Con lui invece ero spigliata e contenta, così ho capito subito che era quello giusto”. “Ci è bastata una giornata e poi ora c’è una piccolina…”, continua Virginia Mihajlovic.

Chi sono Viktorija, Miroslav, Dushan e Nicholas, sorella e fratelli Virginia Mihajlovic/ Le curiosità

“Essere mamma è sempre stato un sogno, sono nata e cresciuta in una famiglia super numerosa. Mia figlia ha portato tanta gioia, penso a mamma che sta passando un momento non facile. Papà Sinisa era un nonno che guardava sua nipote e piangeva. E’ arrivata in un momento particolare”, spiega commossa nel vis a vis con Silvia Toffanin. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Virginia Mihajlovic sbotta sui social: "Qualcuno è venuto al mio matrimonio senza regalo..."/ "Maleducati!"

Alex Vogliacco, marito Virginia Mihajlovic: la genesi del loro amore

Non è certo una novità il fatto che mondo dello sport e dello spettacolo siano su due binari differenti, ma tendenti all’incontro. Sono soprattutto le liaison e novità di gossip ad offrire questa sorta di crossover tra due ambiti dalle caratteristiche decisamente differenti. Ne consegue una grande curiosità degli appassionati, soprattutto quando il tema di fondo è il gossip. Tra le coppie più seguite sul web spicca probabilmente quella formata da Virginia Mihajlovic e Alex Vogliacco.

Virginia è nota non solo per essere figlia della leggenda del calcio Sinisa Mihajlovic, scomparso a causa di terribile male lo scorso dicembre, ma anche per la sua fortunata e florida attività di influencer sui social. Da diverso tempo la sua attualità sentimentale è condivisa con Alex Vogliacco, anche lui calciatore: figura fondamentale per la giovane soprattutto nel momento del tragico lutto.

Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa, si è sposata in Puglia/ Matrimonio da sogno

Alex Vagliocco e Virginia Mihajlovic: dalla carriera da calciatore fino al tanto atteso matrimonio

Alex Vogliacco – marito di Virginia Mihajlovic – ha 24 anni e come il compianto Sinisa è anche lui un calciatore. Attualmente risulta essere un tesserato del Genoa con il quale ha di recente conquistato la promozione in Serie A. Il difensore ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Bari, per poi passare tra i settori di Roma e Juventus. Da professionista ha invece esordito con la maglia del Padova, trovando un discreto spazio negli ultimi due anni proprio con la maglia del Genoa.

Per quanto riguarda la storia tra Alex Vogliacco e Virginia Mihajlovic, i due hanno coronato il loro amore con il matrimonio lo scorso mese di luglio, in Puglia. Le radici della liaison affondano invece nel 2017. Prima della cerimonia nuziale che sicuramente resterà a lungo nella loro memoria, insieme avevano già condiviso un momento di estrema gioia: la nascita della loro primogenita, Violante, nel 2021.











© RIPRODUZIONE RISERVATA