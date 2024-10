Alfred Ekhator è il fidanzato di Anna a Temptation Island 2024, finito al centro delle critiche

Alfred Ekhator sembra aver dimenticato (quasi subito) che dall’altra parte del villaggio di Temptation Island 2024, a guardarlo, c’era la sua fidanzata Anna Acciardi. Una volta messo piede in mezzo alle tentatrici, Alfred ha perso i suoi freni e si è lasciato andare ad una conoscenza sempre più fisica e travolgente con la single Sofia. Un comportamento aggravato dal fatto che la fidanzata ha deciso di partecipare al programma proprio per comprendere se i suoi sentimenti per lei fossero vivi e reali, a fronte di alcuni tradimenti da lui fatti in precedenza.

Appare dunque palese che Alfred è finito al centro di una pioggia di critiche da parte del web quasi sin da subito. C’è chi lo ha accusato di aver accettato di partecipare a Temptation Island 2024 “solo per farsi la storia con un’altra bella ragazza”; chi invece ha scritto “Questo qui ragiona solo in un modo, e non è con la testa o col cuore”. Insomma, il comportamento di Alfred non dà spunti per apprezzamenti e, anzi, ci lascia intendere quale sarà il finale di questa storia.

Chi è Alfred Ekhator: lavoro, origini e situazione familiare

I più ‘buoni’ del web danno però la colpa degli atteggiamenti di Alfred Ekhator con la fidanzata Anna alla sua immaturità e al suo passato difficile. Alfred ha invece 24 anni, è originario della Nigeria, vive ad Assisi e lavora come modello. Proprio nel corso della sua avventura a Temptation Island 2024, ha fatto cenno alla sua situazione familiare difficile, dichiarando: “Ho voluto sempre una famiglia unita. Io mi sono ritrovato da quando a vedere otto anni a vedere i miei che litigavano e mio fratello che non c’è più (perché vive a Zurigo, ndr) Io e mio fratello ci siamo separati, abbiamo litigato per delle cazza*e che facevo.”