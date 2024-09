Alfred piange a Temptation Island 2024: “Non ho più rapporti con mio fratello”, la single Sofia lo consola

La coppia formata da Anna e Alfred a Temptation Island 2024 ormai sembra sempre più vicina alla rottura definitiva. Il fidanzato si è avvicinato molto alla single Sofia Costantini ed i due hanno iniziato un flirt, tra strusciamenti hot e apprezzamenti molto spinti. Da parte sua Anna sconvolta si è detta intenzionata a chiudere la relazione. Successivamente, però, Alfred ha avuto una crisi di pianto e confidandosi con la single Sofia ha spiegato meglio cosa lo turba e non è solo la relazione con Anna ma anche il rapporto con la sua famiglia e i suoi genitori.

Durante la puntata Alfred a Temptation Island 2024 ha confessato piangendo: “Ho voluto sempre una famiglia unita, capito…Io mi sono ritrovato da quando a vedere otto anni a vedere i miei che litigavano e mio fratello che non c’è più (perché vive a Zurigo, ndr) Io e mio fratello ci siamo separati, abbiamo litigato per delle cazza*e che facevo.” Mentre la single Sofia ha cercato di rincuorarlo: “Quali cazza*e facevi ad otto? Esci da qua prendi un treno e vai a Zurigo ma devi finire di giudicarti così tanto. Snocciola questi nodi e guarisci ste ferite.”

Anna sempre più sconvolta a Temptation Island 2024: “Non chiedo il falò di confronto a Alfred perché voglio vedere arriva”

Le immagini hot di Alfred e Sofia a Temptation Island 2024 sconvolgono Anna: “Quando lui ha avuto problemi c’ero sempre e solo io al suo fianco per sollevare lui mi sono annullata io, questo non è amore? Mi ripaga così?” Successivamente tra Sofia e Alfred c’è una discussione, quest’ultimo si mostra geloso dell’ex fidanzato della single. “Siamo insieme da quasi due anni e non è mai stato geloso di me”. ammette con sdegno Anna. Nell’ultimo video, infine, viene mostrato la discussione tra Alfred e Sofia, per la gelosia del primo. Anna chiederà il falò di confronto? “Io voglio vedere come si evolve e aspetto tutti i 31 giorni, io non vado via. Lui sta prendendo la mer*a e se la sta mangiando perché la confusa con il cioccolato. Lui non parla del rapporto con me, si stanno fidanzando tra di loro.” “Ti faccio vedere io che ti commino al falò” sbotta Anna.