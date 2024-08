Chi è Alice Bellandi, la campionessa di judo italiana alle Olimpiadi di Parigi 2024

Tra le campionesse azzurre in gare in queste Olimpiadi di Parigi 2024 spicca anche una potente e abile judoka. Lei è Alice Bellandi, 25enne originaria di Brescia, che ha iniziato a praticare judo fin da giovanissima, mostrando subito una predisposizione naturale per questa disciplina. La carriera di Alice Bellandi è, d’altronde, in continua crescita. Ha rappresentato l’Italia in numerose competizioni internazionali, ottenendo risultati di rilievo e dimostrando di essere una delle judoka più promettenti della sua generazione e arrivando, oggi, a giocarsi una medaglia alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Parlando invece della vita privata di Alice Bellandi, non è un mistero il suo coming out, fatto anni fa anche attraverso le pagine di Repubblica. In un’intervista rilasciata al celebre giornale, la judoka raccontò: “Un’amicizia molto forte con una ragazza a 15 anni è diventata un amore. I miei genitori l’hanno capito da soli”.

Alice Bellandi è fidanzata? La storia con Chiara e il coming out

L’intervista in questione risale al 2021, e lì Alice Bellandi svelò di essere fidanzata con una ragazza di nome Chiara: “Lavora in un chiosco non lontano dal centro tecnico federale dove mi alleno. È stata la prima ragazza che ho portato a casa, a Brescia”, le parole della sportiva. Non si sa però se le due stiano ancora insieme: la mancanza di foto sui social fa credere che la loro storia sia poi giunta al capolinea negli anni successivi all’intervista e che ora Alice sia single.

In quell’intervista, Alice si disse anche favorevole al Ddl Zan: “Un provvedimento sacrosanto, istituire il reato di discriminazione omofoba sarebbe un deterrente contro l’arretratezza che ancora si annida in alcuni angoli del nostro Paese”, le sue dichiarazioni. Ora, Alice, ha però una priorità: quella di arrivare più avanti possibile alle Olimpiadi.

