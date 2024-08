Alma Cooper è la nuova Miss Usa, incoronata dopo tutte le polemiche con l’ex reginetta Noelia Voigt, la quale si è dimessa, rinunciando al titolo per motivazioni gravi che stavano rischiando di farla ammalare sotto il punto di vista mentale. Domenica 4 agosto è stata eletta la Miss degli Stati uniti in una cerimonia presentata da Keltie Knight e da Garcelle Beauvais, che hanno condotto una serata emozionante dopo una sospensione del concorso dal 2017. Quest’anno, infatti, ci sono state parecchie novità, figlie di una revisione delle regole precedenti del contest. Una fra le quali l’eliminazione del divieto alle ragazze più piccole di ventotto anni di partecipare a Miss Usa.

Durante la gara di quest’anno ha difatti partecipato la bellissima Kristina Johnson, 41enne dell’Arizona. Intanto, Alma Cooper ha vinto il titolo di Miss USA. La ventiduenne fa parte dell’esercito americano in Michigan, oltre ad essere iperqualificata sotto il punto di vista scolastico: ha un Master in Data Science che ha ottenuto alla Standford University. Alma Cooper è una miss un po’ diversa dal solito: è un ufficiale dell’esercito americano che ha superato ben 51 finaliste, le quali in base ai punteggi attribuiti dalla commissione sono state abbondantemente superate dalla nuova miss.

Noelia Voigt, le strane dimissioni dopo il post sui social: “L’organizzazione non mi ha difesa”

Alma Cooper è figlia di migranti, il lavoratore è afroamericano, stabilitosi negli USA da adulto. “Sto vivendo il sogno americano”, ha dichiarato la miss domenica, raccontando di essere molto orgogliosa della sua famiglia, di servire la patria e di dove è arrivata. Come ha detto nell’intervista post finale, ha imparato nella sua vita che le circostanze non definiscono il destino, ma che attraverso l’eccellenza si può raggiungere qualsiasi successo. Savannah Gankiewiczì, precedente miss, le ha messo la corona facendola così diventare la terza Miss di quest’anno, dopo una polemica che ha rischiato di far interrompere il contest.

Noelia Voigt, aveva infatti rinunciato al titolo nel mese di maggio dopo aver dato le dimissioni in mezzo ad una bufera mediatica a dir poco enorme. Il dietrofront è stato causato a suo dire per via di un ambiente tossico, lasciando intendere di aver subito molestie ed essere stata bullizzata. Il tutto è stato riassunto da un suo post sui social che recitava: “cattiva gestione, bullismo e molestie“. La donna ha denunciato il fatto che l’organizzazione di Miss Usa non è stata in grado di tutelarla dalla violenza subita.