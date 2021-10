Chi è Alvise Rigo/ Dal rugby a Ballando con le Stelle: carriera e vita privata

In molti si stanno chiedendo chi è Alvise Rigo, uno dei membri del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Ex rugbista italiano, ha alle spalle una carriera illustre con tre stagioni in Serie A: ha giocato, tra le altre, con le maglie di Mogliano Rugby, Valsugana, Lazio Rugby e Petrarca Rugby. La sua carriera da sportivo è “momentaneamente” terminata, come rivela egli stesso sul suo profilo LinkedIn. Il ventinovenne veneziano, tuttavia, non si ferma.

Ornella Boccafoschi è diventata mamma/"Federico è nato in anticipo"

Dopo avere frequentato all’Università di Padova il corso in mediazione linguistica e culturale, Alvise Rigo ha svolto lavori di diverso genere: dal bartender all’addetto alla sicurezza. Recentemente, tuttavia, per lui si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo. La prima apparizione che gli ha regalato un ampio successo è quella a Sanremo nel 2020 come valletto sul palco dell’Ariston al fianco di Antonella Clerici. Quest’anno, invece, è entrato nel cast di Ballando con le Stelle, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, in coppia con Tove Villfor. Numerose, inoltre, le esperienze come modello, complice il fisico statuario e lo sguardo ammaliante. In particolare, ha sfilato sulle passerelle di Novella 2000.

Laura Freddi e Francesca Falomo, ex e fidanzata Fabio Galante/ Spunta pure Del Santo

Chi è Alvise Rigo: una vita privata misteriosa

Chi è Alvise Rigo, dal punto di vista professionale, è ormai noto ai più, molto meno si sa invece in merito alla sua vita privata. Dai profili sui social network dell’ex rugbista italiano non emerge sostanzialmente nulla. Al termine della esperienza a Sanremo aveva rivelato di essere single, ma da un anno a questa parte potrebbe essere cambiato molto. Al momento, ad ogni modo, non c’è dato saperlo.

Un dettaglio particolare che è noto in merito alla vita privata del concorrente di Ballando con le Stelle, però, riguarda un altro personaggio del mondo dello spettacolo, ovvero l’ex gieffino Andrea Zelletta. I due sono stati infatti coinquilini prima che quest’ultimo andasse a vivere con la fidanzata Natalia. È stato proprio lui ad aprirgli le porte del mondo della moda.

Lucia Russo, moglie Memo Remigi/ "Vuoto incolmabile dopo la sua morte"

© RIPRODUZIONE RISERVATA