Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è un conduttore amatissimo che grazie al suo incredibile talento ha conquistato un successo dopo l’altro nel corso della sua stimata carriera. Nato a Ravenna il 30 aprile 1962 si è trasferito con la sua famiglia a Verona per questioni lavorative quando aveva sette anni. Quando era ancora giovanissimo ha iniziato a lavorare nelle discoteche e nei bar come deejay, una sua grande passione, poi approdò a Radio Verona e Radio Blu nei primi anni Ottanta dove fu notato da Claudio Cecchetto e iniziò a lavorare su Radio Deejay. Nella nota emittente ha avuto la possibilità di conoscere Nicola Savino, Fiorello, Jovanotti e molti altri ancora, per anni è stato uno degli speacker radiofonici più noti e apprezzati e pian piano è riuscito a farsi spazio anche nel mondo della televisione e dello spettacolo.

Nel 1993 ha condotto il Festivalbar ed è rimasto al timone del programma fino al 1997, in quegli anni ottenne anche la conduzione di Buona Domenica al fianco di Lorella Cuccarini. Nei panni di conduttore abbiamo visto Amadeus in moltissimi altri programmi, sia a Mediaset che in Rai, tra questi: Matricole e Meteore, Domenica in, Sanremo Estate, Miss Italia nel mondo, Festivalbar, 1 contro 100, Mezzogiorno in famiglia, L’Eredità, Stasera tutto è possibile, L’anno che verrà, I soliti ignoti, Affari tuoi e molti altri ancora. Il noto conduttore ha anche condotto il Festival di Sanremo per cinque edizioni consecutive e ha condotto diversi programmi anche in Radio.

L’amatissimo conduttore è sempre stato molto riservato, la sua sfera personale infatti non finisce spesso sotto i riflettori. In passato Amadeus è stato legato sentimentalmente a Marisa Di Martino, i due convolarono a nozze nel 1993 e dalla loro unione è nata la figlia Alice. Nel 2003 ha conosciuto la sua attuale moglie Giovanna Civitillo, lei approdò a L’Eredità come valletta e la complicità tra loro era alle stelle. Dal loro amore nel 2009 è nato il figlio José Alberto, nello stesso anno sono diventati marito e moglie con rito civile. Dopo aver ottenuto l’annullamento del primo matrimonio dalla Sacra Rota il conduttore ha sposato la moglie anche in chiesa con rito religioso nel 2019.

Dopo molti anni vissuti in Rai, dove ha conquistato un incredibile successo, da qualche mese Amadeus è approdato su Discovery Plus con la conduzione di un nuovo programma, ‘Chissà chi è’. Stando ai rumors, però, potrebbero esserci anche novità nella sua sfera professionale. I programmi sul Nove non hanno ottenuto fino ad ora i risultati sperati e lui non era certo abituato ai flop, questo potrebbe spingerlo verso un nuovo cambiamento?

A Chissà chi è ha rivelato che guarda Temptation Island su Canale 5 perché le vicende amorose lo appassionano, in molti hanno subito pensato che potrebbe essere vicino a Mediaset, nei mesi scorsi Pier Silviio Berlusconi aveva già provato ad arruolarlo ma non c’era riuscito. In vista dei bassi ascolti sul Nove Amadeus potrebbe cambiare idea e valutare la possibilità di approdare a Mediaset? Questo al momento non ci è dato saperlo con certezza, si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più.