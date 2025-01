Tutto su Amal Kamal, la corteggiatrice di Uomini e Donne

Amal Kamal è una delle corteggiatrici di Uomini e donne. Presente nel programma sin dall’inizio dell’attuale stagione, Amal si è fatta immediatamente notare per la sua indiscutibile bellezza. Ha 21 anni e lavora come OSS (Operatore Socio Sanitario) e sta studiando per accedere al corso di laurea in Scienze Infermieristiche. Single e con tanta voglia di innamorarsi, ha deciso di partecipare a Uomini e Donne sperando di trovare la persona giusta. Amal si è così ritrovata davanti Alessio Pecorelli e Michele Longobardi. Dopo aver conosciuto entrambi, messa alle strette, ha scelto di conoscere solo Michele con cui il rapporto è andato avanti tra alti e bassi.

Gianmarco Steri, chi è corteggiatore di Martina De Ioannon Uomini e Donne/ "Scelta? Non voglio essere ripiego

Michele, da parte sua, ha sempre dichiarato di considerare Amal la corteggiatrice più bella tra quelle conosciute e per la quale ha provato, sin dalla prima esterna, una grande attrazione al punto da considerarla la sua scelta.

Amal Kamal: ecco perché ha rifiutato la scelta di Michele Longobardi

Dopo lo scandalo che lo ha travolto, Michele Longobardi ha chiesto alla redazione di Uomini e Donne di poter scegliere tra Amal e Veronica. Le due corteggiatrici, nella puntata di Uomini e Donne del 13 gennaio 2025, sono arrivate in studio dove Maria De Filippi comunica loro l’intenzione del tronista. Dopo aver ascoltato la telefonata di Alessandra Somensi, la ragazza con cui Michele ha intrattenuto una conoscenza telefonica, Amal rifiuta categoricamente di uscire con Michele.

Uomini e Donne, chi sceglierà Martina De Ioannon?/ Perché Maria De Filippi deve essere grata alla tronista

La 21enne, infatti, spiega di non volere accanto un uomo come Michele. “Non sei proprio credibile“, sbotta Amal in studio. “Sei un grandissimo manipolare e non sai farlo neanche bene. Le tue parole non hanno valore”, aggiunge ancora la corteggiatrice visibilmente delusa. “E’ uscito fuori che lui ha fatto la stessa cosa anche con la tronista Manuela Carriero. Sei un copia e incolla”, conclude Amal. “Sembri un angioletto, ma in fondo, sei un truffaldino. E’ questo che hai fatto”, sbotta Gianni Sperti.