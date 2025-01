Tutto su Alessandra Somensi, la corteggiatrice di Uomini e Donne

Alessandra Somensi torna ad essere protagonista a Uomini e Donne pur non essendo più una corteggiatrice del programma di Maria De Filippi. Alessandra Somensi, nella puntata di Uomini e Donne del 13 gennaio 2025, Alessandra sarà la protagonista di una telefonata che porterà a galla la verità su Michele Longobardi, ma prima di scoprire cosa accadrà, vediamo chi è davvero Alessandra. Classe 1995, Alessandra è stata definita la surfista del dating show di canale 5, uno sport che non è solo una passione, ma un vero e proprio lavoro.

Alessandra ha deciso di abbandonare la carriera da aspirante avvocato per il surf e che pratica soprattutto a Bali. Alessandra si è fatta conoscere dal pubblico di Uomini e Donne come corteggiatrice di Luca Daffrè che è stato colpito dalla scelta di Alessandra di annullare un viaggio a Bali per corteggiarlo. Luca, poi, ha scelto proprio Alessandra ma la storia non è mai nata e l’addio è arrivato poche ore dopo il fatidico sì.

Alessandra Somensi e la verità su Michele Longobardi a Uomini e Donne

Alessandra Somensi, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, si collega con la redazione raccontando di aver conosciuto Michele Longobardi tramite un’amica in comune. I due si sono sentiti fino al 7 dicembre quando lui le ha detto: “Facciamola finita, fammi finire il percorso a Uomini e Donne”. Tra la Somensi e Michele ci sono stati messaggi, telefonate e chat “spinte”.

In studio, Michele appare mortificato e chiede scusa alla redazione mentre Maria De Filippi ammette di essere imbarazzata da tutta la situazione. Alessandra, inoltre, ha un confronto con Michele che si chiede come mai l’ex corteggiatrice abbia deciso di raccontare tutto. Il racconto della Somensi, così, mette un punto definitivo al trono di Michele Longobardi.

