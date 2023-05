Chi è Amerigo Palma, marito di Gina Rovere/ “Mi ha colpito la sua trasparenza…”

Gina Rovere e Amerigo Palma: il colpo di fulmine oltre i “limiti” anagrafici: “Me lo sono preso giovane…”

Dedicare la propria vita al mondo dello spettacolo oggi suona quasi come un compromesso; accettare l’esposizione mediatica a patto di mettere in discussione anche la propria privacy e vita privata. Un paradosso che spesso può condizionare la tranquillità degli artisti, ma non è un caso generale. Gina Rovere ad esempio, è riuscita a separare i due filoni dimostrando quanto sia possibile raggiungere picchi incredibili nel corso di una carriera senza lasciare che la fama intacchi la propria sfera intima.

L’amore per Amerigo Palma – suo marito da diversi anni – è stato custodito da Gina Rovere in maniera quasi naturale. La curiosità dell’informazione, della rete, non è riuscita a sfondare il muro erto dall’attrice per difendere la propria privacy sentimentale. Solo qualche settimana fa la donna ha deciso di spostare la difesa e di aprire il suo cuore ai telespettatori in merito al rapporto con suo marito Amerigo Palma. Durante un’intervista rilasciata per Oggi è un altro giorno, ha infatti svelato numerosi aneddoti tra primo incontro e quotidianità, il tutto impreziosito da una commovente sorpresa finale.

Amerigo Palma, marito di Gina Rovere: “Conquistato dal suo essere diretta…”

“Come l’ho conquistato? Lui ha conquistato me, me lo sono preso giovane, così dura di più…“. Inzia così Gina Rovere il racconto del suo amore per Amerigo Palma, con la consueta ironia che da sempre la caratterizza e con riferimento ai 23 anni di differenza tra i due. Nel prosieguo dell’intervista, prima che suo marito entrasse a sorpresa per partecipare con lei ad Oggi è un altro giorno, le sue dichiarazioni sono state principalmente rivolte ad altri temi ma ci ha pensarto proprio suo marito Amerigo Palma ad aggiungere ulteriori curiosità sul loro amore. “Mi ha colpito la sua trasparenza, lei è diretta…“, ha spiegato, raccontando anche come lui abbia una vita professionale opposta a quella di Gina Rovere; si occupa infatti di alta sicurezza da diversi anni ma con un passato da modello.

Come anticipato, nonostante la rara occasione dedicata a parlare di suo marito Amerigo Palma, Gina Rovere non si è soffermata su ulteriori dettagli – in liena con l’attenzione alla privacy che l’ha sempre caratterizzata – dedicandosi piuttosto a svelare piccoli aneddoti di carattere professionale. In particolare, l’attrice ha parlato dell’incontro con la grande Anna Magnani. “Era una signora molto taciturna, l’ho conosciuta di notte sul set… Lei durante le prove mi disse delle cose che non erano tra le battute, allora improvvisai anche io“.











