Chi è Amy Lee, voce degli Evanescence/ Da Shaun Morgan al matrimonio con Josh Hartzle

Chi è Amy Lee?

Amy Lynn Hartzler, conosciuta in tutto il mondo come nome d’arte Amy Lee, è tra i grandi ospiti del Concerto per la Pace. È nata nel 1981 a Los Angeles, California, da Sara Cargill e John Lee, un conduttore radiofonico e noto personaggio televisivo. Fin dalla sua infanzia, ha avuto una passione per il pianoforte con il sogno di diventare una compositrice classica. Ha trascorso una bellissima infanzia in compagnia delle sue sorelle, Carrie e Lory e di suo fratello Robby morto nel 2018. Amy Lee ha studiato musica alla Middle Tennessee University. Dopo aver incontrato il chitarrista Ben Moody, ha lasciato la scuola per formare la band Evanescence. Fino al 1999 il gruppo ha suonato nelle radio locali. Nel 2002 ha firmato un contratto discografico con “Wind-Up Records”. Amy Lee nel 2000 ha iniziato la sua carriera da solista e ha collaborato con gruppi come Seether e Korn e lavorato a progetti molto importanti per Walt Disney. Nel 2003, ha realizzato la colonna sonora di “Underworld”.

Nel 2004 è stato pubblicato il primo album della band, intitolato “Fallen”, è stato un successo immediato, vendendo oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 2008, la cantante ha ricevuto il “Songwriter Icon” dalla National Music Publishers Association per i suoi successi personali. Nel 2011, in Europa e negli Stati Uniti, è uscito l’album intitolato “Evanescence”. Nel 2012 ha registrato il singolo “I’m So Lonesome Could Cry” contenuto nell’album “We Walk The Line” come tributo a Johnny Cash, considerato l’icona del country. Nel 2014 la cantante, grazie alla collaborazione di Dave Eggar, ha fatto il suo debutto come compositrice cinematografica nel film “War Story”.

Amy Lee e una vita burrascosa: il difficile rapporto con da Shaun Morgan, la rinascita con Josh Hartzle

La vita amorosa di Amy Lee è stata in qualche modo burrascosa. Nel 2003, ha iniziato la sua relazione con Shaun Morgan che fa parte del gruppo “Seether”. La storia è durata solo due anni. L’uomo ha fatto uso di droghe e ha usato spesso violenza contro la fidanzata. Dopo la separazione la cantante ha inciso “Call Me When You’re Sober” che parla del suo ex. Nel 2007 ha dato lo scoop del suo fidanzamento in una trasmissione televisiva di musica dal vivo. La cantante si è innamorata di Josh Hartzler, suo terapista ma anche un caro amico. Da questo amore sono nati i successi “Good Enough” e “Bring Me to Life”. Lo stesso anno, nel mese di maggio la coppia ha convolato a nozze e ha trascorso la luna di miele alle Bahamas. Nel 2014 dal loro amore è nato Jack Lion Hartzler.

Nel 2016 Amy Lee ha inciso “Dream Too Much”, un album per bambini. L’estensione vocale di Lee è di circa 3,6 ottave. Scrutando il profilo Instagram di Amy Lee, in questo momento è impegnata in un tour dove si è esibita a Berlino riscuotendo un grande successo. Tra un set e l’altro ha scattato una foto a Bruxelles, che la ritrae in compagnia di altre due cantanti e la Lee scrive nel post che è una rarità, perché non si vedono mai tutti e tre i cantanti vestiti per lo spettacolo allo stesso tempo!











