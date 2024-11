Andreas Muller, quante emozioni nell’ultimo anno

L’ultimo anno è stato ricco di emozioni per Andreas Muller. Il celebre ballerino, nonché compagno di Veronica Peparini, è diventato papà di due splendide gemelline a marzo 2024. Ginevra e Penelope sono nate il giorno di San Salvatore, il nome dello zio a cui Andreas era affezionatissimo e che è scomparso di recente. “Quando succedono queste cose, penso che forse c’è qualcosa di più grande che non capiamo. È stata una coincidenza incredibile. Mio zio era una persona straordinaria, spesso i migliori se ne vanno troppo presto”, la confessione nostalgica e commossa di Andreas.

Lo zio fu il primo a sapere che sarebbe diventato padre, una notizia che Muller gli diede sapendo che non avrebbe potuto vedere quel giorno. “Volevo regalargli un momento di gioia nella sua sofferenza”, ha spiegato. Fidanzato dal 2018 con Veronica Peparini, hanno partecipato in coppia a La Talpa, tra critiche e malelingue.

Il ballerino e la fidanzata coreografa infatti sono stati aspramente criticati in rete per aver partecipato al programma lasciando a casa le due gemelline, Penelope e Ginevra, nate pochi mesi fa. Una scelta che ha inspiegabilmente fatto gridare allo scandalo molti internauti, ma che fortunatamente non ha smosso più di tanto la coppia.

Veronica e Andreas erano stati ospiti di Verissimo qualche mese fa, dopo la nascita delle piccole e lui, evidenziando la gioia della paternità, aveva detto di sentirsi felice come non mai: “Sono felicissimo anche io. Sono stato il primo a vedere le gemelline. Ho avuto la responsabilità di decidere quale nome dare alla prima nata”. Insomma l’adrenalina è ancora alta per la coppia e non potrebbe essere diversamente. D’altronde la genitorialità è un’esperienza unica…

