Avere una particolare notorietà implica spesso l’emergere di questioni private che prontamente catturano l’attenzione mediatica. E’ accaduto alcuni anni fa, per questioni non proprio positive, anche a Gabriele Muccino. Il noto regista è stato infatti accusato dalla sua ex moglie Elena Majoni di ripetute violenze con ripercussioni fisiche anche piuttosto gravi. Tra scontri in tribunale e varie interviste, i fatti emersero tra intorno al 2017, anno in cui l’ex moglie di Gabriele Muccino – come si legge in un articolo di Today – intervistata a L’Arena di Giletti decise di parlare per la prima volta in tv delle violenze subite.

“… Ho aspettato che arrivassero delle sentenze definitive e quindi delle prove; ho parlato quando la mia parola non poteva essere messa in dubbio”. Queste le parole di Elena Majoni – ex moglie di Gabriele Muccino – che sottolineò la sua volontà di evitare di agitare l’interesse mediatico senza prima avere le certezze necessarie. La violinista aggiunse nel suo racconto a L’Arena alcuni dettagli in riferimento alle violenze subite dal regista: “Ero al telefono con mia madre vicino alla finestra di una stanza, si è avvicinato Gabriele e mi ha tirato uno schiaffo. Ricordo solo lo schiaffo, un fischio fortissimo che non finiva più e lì ho capito che c’era qualcosa di grave… Non dissi che era stato lui a picchiare, il tutto avrebbe creato clamore”.

Elena Majoni – ex moglie di Gabriele Muccino – ricordò anche quale fu l’evento che la portò in maniera decisa a chiudere la relazione con il regista. “Una volta mi ha preso per la mascella; ho avuto problemi per più di un mese e mi ha rotto un dente. Lì ho deciso che dovevo andarmene per me ma soprattutto per mio figlio”.

Ma chi è Elena Majoni, ex moglie di Gabriele Muccino? Violinista di professione, non appartiene al mondo dello spettacolo e anche per questo impiegò tempo prima di raccontarsi ai media nel merito dei dissidi con il regista. Il matrimonio risale al 2002 e appena un anno dopo diedero alla luce il loro primo figlio, Ilan – che oggi vediamo ad Amici 2024 – mentre la rottura si concretizzò intorno al 2013

