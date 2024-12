Angelo Madonia, chi è l’ormai ex maestro e ballerino di Ballando con le stelle 2024

Angelo Madonia è stato uno dei grandi protagonisti di Ballando con le stelle 2024, edizione ormai giunta alla sua finalissima. Da alcuni anni è uno dei maestri e coreografi del programma condotto da Milly Carlucci, ma poche settimane fa è stato mandato via in seguito ad alcuni problemi con la sua ballerina e concorrente Federica Pellegrini. Malumori interni hanno insomma portato Madonia a lasciare il programma, a quanto pare in modo definitivo, scatenando non poche polemiche.

Finora, il ballerino ha preferito non sbilanciarsi troppo sull’accaduto, lanciando solo sporadiche frecciatine social dopo la ‘cacciata’. Diversa invece è stata la reazione di Federica Pellegrini, che oltre ad aver sottolineato l’atteggiamento per lei scorretto di Madonia, più attento alle polemiche e alla sua compagna Sonia Bruganelli che al loro percorso nel programma, ha ammesso di non aver poi avuto alcun tipo di chiarimento con lui: “Se ci ho parlato? No, non c’è stato modo. Forse mi aspettavo che il giorno dopo ci fosse un avvicinamento da parte Angelo, invece non c’è stato”.

Angelo Madonia e la relazione con Sonia Bruganelli

Parlando invece della vita privata di Angelo Madonia, il ballerino ha oggi 39 anni ed è recentemente finito al centro del gossip per la sua relazione con Sonia Bruganelli, anche lei nel cast di Ballando con le stelle proprio in questa edizione, seppur in gara con un altro maestro. Sonia arriva da una lungo matrimonio con Paolo Bonolis, con il quale ha avuto tre figli e con cui è oggi in ottimi rapporti. Madonia, invece, prima di Sonia ha avuto una storia d’amore con un’altra concorrente di Ballando con le stelle, Ema Stokholma, nata proprio tra una prova e l’altra ma finita poco dopo la conclusione del loro percorso nel programma di Rai 1.