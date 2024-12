Anna Ferzetti, chi è e carriera dell’attrice: il debutto al cinema

Originaria di Roma e classe 1982, Anna Ferzetti ha fatto della recitazione la sua passione per la vita, sia al cinema che in televisione. Figlia dell’attore Gabriele Ferzetti, sin da giovane ha sognato di diventare un’attrice ed è stato per lei importante il debutto nel mondo del cinema nel 2008, anno in cui Ferzan Özpetek la inserì nel cast di Un giorno perfetto; con il celebre regista ha inoltre di recente collaborato per il film Diamanti, ma tra le sue altre partecipazioni spicca anche il lavoro sul set de Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini, nel 2017.

Anna Ferzetti in carriera ha anche recitato in numerose fiction televisive, da Rocco Schiavone a Nero a metà, sino alle più recenti Volevo fare la rockstar e Le fate ignoranti, sempre per la regia di Ferzan Özpetek. Al fianco dell’attrice c’è da diversi anni il compagno Pierfrancesco Favino, simbolo del cinema italiano, con il quale condivide una romantica storia d’amore dal 2003; la coppia non si è mai sposata e dalla loro longeva relazione sono nate due figlie, Greta e Lea, rispettivamente nel 2007 e nel 2013.

Anna Ferzetti e la famiglia: il compagno Pierfrancesco Favino e le figlie Greta e Lea

Anna Ferzetti, assieme al compagno Pierfrancesco Favino e alle figlie Greta e Lea, forma una famiglia molto affiatata e amorevole, oltre che legatissima al mondo del cinema. Anche le due bambine hanno infatti avuto l’occasione di debuttare sul set; la primogenita della coppia, Greta, ha recitato al fianco della madre nel film del 2023 I peggiori giorni, mentre la secondogenita Lea è comparsa nel film del 2020 Padrenostro accanto al padre.

Ma come si sono conosciuti i due attori e com’è nata la loro storia d’amore? In un’intervista rilasciata a Io Donna nel 2017, la Ferzetti aveva così ricordato il loro primo incontro “a una festa di amici. Amiamo ballare, è una passione comune. Lui mi ha pestato un piede…“. Parlando invece del suo ruolo di mamma, l’attrice si è definita nei confronti dei figli “strapresente ma non apprensiva. Ho avuto Greta a 23 anni. Ero molto giovane, è vero. Ma sa una cosa? Lo rifarei. Non cambierei niente nella mia vita“.

