Anna Oxa, chi è e carriera della cantante: i grandi successi sanremesi

Raffinata ed iconica voce della canzone italiana, Anna Oxa è una delle cantanti che questa sera si esibiranno a Reggio Calabria a L’anno che verrà, il Concertone di Capodanno condotto da Marco Liorni su Rai 1. Ci sarà spazio anche per lo splendido repertorio della cantante italiana con cittadinanza albanese, che potrebbe proporre alcune perle del suo ricco repertorio artistico, condito anche da ben 15 partecipazioni e 2 vittorie al Festival di Sanremo.

Dal secondo posto del 1978 con la struggente Un’emozione da poco, Anna Oxa ha spiccato il volo e raggiunto la massima popolarità; sono poi arrivate le vittorie nel 1989 con Ti lascerò in coppia con Fausto Leali e quella del 1999 con Senza pietà, mentre più di recente, nella sua ultima partecipazione risalente all’anno scorso, ha portato in gara Sali (canto dell’anima). In carriera Anna Oxa ha sperimentato anche la conduzione televisiva, come in alcune edizioni dello storico varietà Rai Fantastico, oltre a una co-conduzione a Sanremo ’94 al fianco di Pippo Baudo e Cannelle.

Anna Oxa e la vita privata: due figli e tre matrimoni alle spalle

Oltre alla carriera di indubbia rilevanza nazionale, Anna Oxa ha vissuto una vita privata piuttosto movimentata e che ha sempre cercato, per quanto possibile, di tutelare nella privacy. La cantante è stata sposata per ben tre volte, oltre ad aver avuto una relazione importante; il primo matrimonio è stato celebrato con Franco Ciani, musicista e produttore musicale con cui collaborò spesso e che fu tra gli autori della celebre Ti lascerò. Dopo un lungo matrimonio negli anni ’80, la coppia si è poi lasciata.

Anna Oxa, prima del secondo matrimonio, è stata sentimentalmente legata al batterista dei New Trolls Gianni Belleno, con il quale ha avuto due figli, Francesca e Qazim. Il secondo matrimonio della cantante arriva poi con Behgjet Pacolli, imprenditore e politico kosovaro di etnia albanese, con cui è stata sposata dal 1999 al 2002. Infine, è arrivato il matrimonio con il terzo ex marito Marco Sansonetti, una sua ex guardia del corpo, ma anche in questo caso è arrivata la separazione.