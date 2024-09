Tra i maestri del cinema italiano, capace di valicare per notorietà e merito anche i confini nazionali, occupa un posto di rilievo Dario Argento. Il genio del brivido è riconosciuto tra i massimi esponenti della regia soprattutto per il genere horror; ma se per la carriera potremmo andare avanti a lungo nel racconto, non molti sono invece a conoscenza di alcuni dettagli che riguardano la sua vita privata. Dario Argento nel corso della sua vita ha avuto due figlie, Fiore e Asia, rispettivamente da due matrimoni differenti.

La prima delle figlie di Dario Argento, Fiore, è nata nel 1970 dal matrimonio con l’artista Marisa Casale. Una volta giunti alla separazione, il regista è giunto nuovamente al grande passo delle nozze con Daria Nicolodi con la quale ha avuto la seconda delle sue figlie, Asia. Nonostante le due madri diverse, entrambe hanno spesso raccontato di avere uno splendido rapporto, quasi simbiotico.

Fiore e Asia Argento, il rapporto simbiotico tra le figlie di Dario Argento

Fiore Argento – prima delle figlie di Dario Argento – ha scelto un percorso di carriera diverso da quello paterno. La moda ha fatto breccia tra le sue passioni, a dispetto di una parentesi da giovane proprio nel mondo del cinema. Diversamente, la sorella Asia Argento ha invece seguito le orme del padre destreggiandosi nel tempo sia sul set che dietro la macchina da presa.

“Abbiamo un rapporto di sorrellanza totale” – ha raccontato Fiore Argento a proposito del rapporto con sua sorella Asia Argento – “Il nostro è un rapporto anche un po’ materno l’una nei confronti dell’altra, se qualcuno ci attacca facciamo muro, siamo lì a proteggerci”. Le figlie di Dario Argento hanno un rapporto simbiotico molto importante anche con il padre dato che, ai tempi della separazione, proprio Fiore Argento decise appunto di andare a vivere con suo lui piuttosto che con la madre.

