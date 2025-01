Antonella Boralevi, chi è la scrittrice ed opinionista tv: “Avvicinata alla scrittura dopo un anno terribile”

Una nuova puntata de La volta buona andrà in onda oggi, giovedì 30 gennaio 2025 e tra gli ospiti Caterina Balivo avrà anche Antonella Boralevi chi è? All’anagrafe Antonella Mannocci Galeotti è nata a Firenze nel 1953 da un’antica e nobile famiglia toscana ma ha scelto di cambiare cognome ed adottare quello del suo ex marito Daniele Boralevi. Laureata in filosofia, oltre ad essere scrittrice è anche una conduttrice, autrice ed opinionista televisiva nel corso degli anni, infatti, è spesso ospite in molti talk sia in Rai che in Mediaset.

Il richiamo del lupo, Rete 4/ Trama e cast del film d'avventura ispirato a Jack London, oggi 30 gennaio 2025

Qualche altra informazione su chi è Antonella Boralevi è stata lei stessa a fornirle in alcune interviste in cui ha rivelato che ama così tanto scrivere che per smettere deve appuntarsi una sveglia mentre in un’intervista al Corriere della Sera ha rivelato quando ha capito che scrivere era la sua passione più grande: “Quando ero in quinta elementare, e passai dalla scuola privata a quella pubblica, fu un anno terribile, sembravo destinata alla bocciatura.” E poi ha aggiunto che quando la maestra diede da fare un tema sui ricordi dell’estate appena trascorsa il suo tema fu uno dei migliori, letto anche nelle altre classi: “Fu allora che capii che scrivere era la mia natura.”

Sabrina e Diego: esclusiva a Uomini e Donne?/ Arriva una dama in studio per lui e...

Antonella Boralevi e i retroscena su Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: “Lui voleva un figlio”

In più di quarant’anni di carriera nel giornalismo, Antonella Boralevi ha raccolto le confidenze ed i racconti di molti personaggi dello spettacolo e negli anni scorsi ha rivelato dei retroscena su alcuni di loro come Luciano Pavarotti, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. E proprio sul papà dei talk show ha rivelato: “Maurizio Costanzo mi disse che avrebbe voluto un figlio da Maria De Filippi… e lo disse prima a me che a lei.” E chissà che oggi non sveli qualche retroscena anche nel salotto di Caterina Balivo.