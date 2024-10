Chi è Antonio Maietta di Temptation Island 2024: la sua storia con Titty è finita?

Tra i protagonisti della corrente edizione di Temptation Island 2024 troviamo Antonio Maietta, che insieme a Titty sta vivendo il viaggio nei sentimenti in maniera molto importante, con tanti colpi di scena e ribaltoni che sembrano aver portato a una rottura definitiva della coppia. Antonio Maietta nel programma condotto da Filippo Bisciglia ha iniziato a corteggiare la single Saretta, dando delle indicazioni piuttosto precise riguardo alle sue intenzioni: “Non sto qui per sminuire Titty, ma perché mi mancano delle cose, sono arrabbiato, ha fatto passare un messaggio sbagliato, però, fuori da qui deve trovare casa, ha superato il limite ed è consapevole” ha detto Antonio Maietta nella trasmissione di Canale Cinque.

E riguardo al flirt tra Titty e il single Edoardo, Antonio Maietta si è detto certo che il tutto abbia avuto origine per ripicca e che non sia dovuto a un reale interesse della sua ex compagna. Sui social il fidanzato non sembra godere di particolare stima da parte dei telespettatori, che non perdono occasione per pungolarlo, insomma, senza ombra di dubbio il preferito della coppia è Titty.

Temptation Island 2024, Antonio Maietta e il matrimonio saltato con Titty

Niente da fare per il matrimonio tra Antonio Maietta e Titty, che in fase di presentazione a Temptation Island si erano espressi riguardo alla possibilità di sposarsi, visto che in passato lui aveva avanzato la proposta di nozze, salvo poi tornare indietro sui propri passi quando lei ha scoperto che Antonio si era presentato in un bar con una ragazza che aveva presentato come sua moglie.

Proposta di matrimonio che era nata anche da parte di Antonio Maietta ma su insistenza della stessa fidanzata Titty, che sperava di convolare a nozze con lui, prima di finire a Temptation Island 2024 e mettere alla prova i loro sentimenti.

