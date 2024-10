Titty e Antonio: crisi sempre più grave a Temptation Island 2024 settembre

Crisi sempre più profonda per Titty e Antonio che sembrano destinati a chiudere definitivamente la loro storia. Nelle puntate precedenti, infatti, dopo aver visto alcuni video in cui Antonio rinnegava anche la sua voglia di sposarla, Titty aveva chiesto il falò di confronto decisa a mettere subito fine a tutto. La scelta, però, di Antonio di non presentarsi ha cambiato tutto costringendo Titty a continuare l’avventura nel villaggio dove, non solo sta scoprendo lati del carattere del fidanzato che non conosceva, ma sta cominciando anche ad amarsi e a vedersi bella grazie all’aiuto delle altre fidanzate.

Con una maggiore sicurezza in se stessa, Titty, questa sera, arriverà al falò di confronto ancora più decisa ma quello che vedrà rischierà di far crollare nuovamente tutte le sue certezze come si intuisce dai pochi spoiler della nuova puntata di Temptation Island 2024 settembre.

Un nuovo video di Antonio fa infuriare Titty: cosa accade nella puntata puntata di Temptation Island 2024 settembre

Puntata della svolta quella di Temptation Island di questa sera per Titty che, durante il falò delle fidanzate, vedrà nuovi video del fidanzato Antonio, sempre più vicino alla single Saretta “Io dentro sto morendo”, ammette Titty dopo aver visto le prime immagini. “La rabbia che mi scatenano questi video“, aggiunge mentre parla con Filippo Bisciglia.

Poi, ripensando a tutto ciò che ha visto del fidanzato da quando l’avventura nel villaggio è iniziata conclude: “Sono disgustata“. Tuttavia, dagli spoiler, pare che Titty non chiederà il falò di confronto permettendo al fidanzato di continuare l’avventura nel villaggio: sarà davvero così o ci sarà un colpo di scena?

Titty e Antonio: dove siamo rimasti a Temptation Island 2024 settembre

Nella scorsa puntata di Temptation Island 2024 settembre, mentre Titty ha vissuto un momento magico grazie al sostegno della fidanzata che le hanno regalato un vestito elegante, Antonio si è ingelosito vedendo la single Saretta insieme ad un altro fidanzato. “Mi stai scombussolando. Prima di andare a dormire, con i ragazzi, parlo di te. Mi stai facendo vivere emozioni, che colpe ho?“, le parole di Antonio che si sta sbilanciando sempre di più.

Di fronte a tali parole, Titty ripensa anche alla proposta di matrimonio e attacca il fidanzato: “Quando siamo andati dal fotografo per la location del matrimonio, stavamo organizzando le nozze che sarebbero dovute essere tra due anni. Lui la proposta l’ha fatta ad aprile“, sbotta lei.