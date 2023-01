Chi è Antonio Zanicchi, il fratello di Iva Zanicchi / “L’ho amato come un figlio”

Antonio, il compianto fratello di Iva Zanicchi morto a causa del Covid-19

Iva Zanicchi è nota al grande pubblico per la sua eccelsa carriera musicale e per il ruolo televisivo che ormai ricopre da diversi anni. Diversamente dalla sorella, Antonio Zanicchi non è mai stato vicino al mondo dello spettacolo ed ha conosciuto la notorietà solo a causa della sua scomparsa, dovuta al Covid-19. La notizia ha sconvolto l’artista, che deciso di raccontare il suo amore per il fratello tra le pagine di uno splendido libro dal titolo “Un giorno che verrà”.

Paolo Vallesi, come sta il cantante dopo il tumore/ Collaborazione con Gianni Morandi

Assorbita seppur viva la disperazione per il fratello Antonio Zanicchi, Iva ha trovato la forza di parlare dell’incredibile rapporto tra i due, caratterizzato da stima e affetto oltre ogni limite. “Penso che pochi fratelli si siano amati come io ho amato lui, l’ho amato quasi come un figlio”. Queste le parole di Iva Zanicchi in una delle sue ultime interviste concesse a Silvia Toffanin a Verissimo, dove tornerà domenica per aggiungere nuovi emozionanti ricordi sulla sua vita personale e professionale.

Michela Ansoldi e Virginia Catellani chi sono, figlia e nipote di Iva Zanicchi/ "Quando è nata lei..."

Antonio Zanicchi, la sorella Iva Zanicchi racconta il dolore per la perdita

Antonio Zanicchi, come spiegato dalla sorella Iva Zanicchi, ha contratto il Coronavirus insieme ad altri componenti della famiglia, restandone tristemente vittima. Sono dovute passare diverse settimane prima che la cantante riuscisse a trovare le parole per descrivere la perdita del suo amato fratello, sconosciuto agli appassionati della TV prima del tragico evento.

“Nel libro parlo tanto delle stelle, quando vado in montagna parlo con una stella che ho scelto; sono convinta che lì ci sia mio fratello con mia madre e mio padre“. Spiegò con queste parole Iva Zanicchi a Silvia Toffanin, la vivida nostalgia non solo per il compianto fratello Antonio, ma anche quella per i genitori. “Una volta lo chiamai e dal cielo apparve una cometa, sapevo che era lui“, aggiunge la cantante, convinta che la sua unione con il fratello sia ancora forte nonostante il passaggio a miglior vita. Antonio aveva 77 anni quando è scomparso a causa del Coronavirus, nel 2020; la donna ha spiegato come prima di quel momento fosse sano e tranquillo, inconsapevole del triste destino che avrebbe affrontato.

Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi/ 36 anni d'amore senza matrimonio, più forte della malattia

© RIPRODUZIONE RISERVATA