Chi è Aurora, figlia di Eros Ramazzotti/ Gravidanza? “Non era il momento giusto…”

Chi è Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti è la primogenita di Eros Ramazzotti ed è frutto della storia d’amore tra il cantante e la bellissima Michelle Hunziker da cui indubbiamente Aurora ha preso il sorriso. Madre e figlia infatti hanno molte caratteristiche in comune tra cui la simpatia, l’ironia e la bellezza e anche alcune canzoni di Eros. Aurora è nata nel 1996, anno in cui Eros fece uscire il singolo “L’aurora” dedicato ovviamente a lei. L’infanzia di Aurora è stata molto felice e anche dopo la separazione dei suoi genitori ha avuto una grande fortuna, quella di vederli comunque uniti da un enorme affetto e da un legame di rispetto reciproco e amicizia.

Aurora è molto attiva sui social ed è un’Influencer, ama i viaggi, la natura e soprattutto il canto. Oltre a cantare insieme al padre, Aurora qualche mese fa ha anche dato prova del suo talento canoro nel programma televisivo della madre: Michelle Impossble, lasciando stupita dalla sua bravura persino lei. Con quasi due milioni e mezzo di followers, la figlia di Ramazzotti è apprezzata da tutti soprattutto per la sua ironia, anche se qualche tempo fa è stata vittima di un dibattito acceso e contrastante in merito al “catcalling”, molestie di strada che lei aveva denunciato sui social.

Aurora Ramazzotti, il fidanzato Goffredo e il figlio in arrivo

Oltre alla simpatia, Aurora è una bellissima donna e a 26 anni ha un fidanzato amorevole: Goffredo Cerza e sta anche per diventare mamma! Goffredo è un ragazzo di 26 anni di Roma, dolce, affascinante e simpatico, ha conquistato il cuore di Aurora 5 anni fa e da allora sono inseparabili. Lui a differenza di Aurora usa meno i social ma appare spesso sul profilo Instagram di Aurora, ha una carriera basata sul marketing e sul mondo del fitness e a breve diventerà per la prima volta papà.

La notizia della gravidanza di Aurora era uscita sui giornali troppo presto, non era ancora il momento giusto e l’Influencer aveva negato tutto, mostrandosi anche meno sui social. A distanza di qualche mese Aurora e Goffredo hanno dato il lieto annuncio su Instagram, mostrando anche il video del gender reveal party del futuro nascituro. Aurora diventerà mamma di un maschietto e oltre a Goffredo, anche Eros e Michelle, che diventeranno nonni per la prima volta, non potrebbero essere più felici. In merito alla gravidanza, Aurora ha recentemente dichiarato: “Voglio scusarmi con tutti gli amici con cui abbiamo dovuto negare, non era ancora il momento ed è andata così, vi voglio bene”.

