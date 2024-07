Beatrice Bliss Pericoli è tra le protagoniste della seconda puntata di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7, lo show antropologico condotto con grandissimo successo da Paolo Bonolis con la complicità di Luca Laurenti. Questa sera a scendere in campo due squadre, due mondi opposti pronti a confrontarsi e sfidarsi in prove di canto, ballo, ma anche sfilate e gli immancabili momenti oramai diventati un cult del programma come “A spasso nel tempo”. La sfida di stasera è tra il mondo dei neomelodici capitanati da Sal Da Vinci contro il mondo dei trapper rappresentato da Grido, ex componente dei Gemelli Diversi.

Tra i protagonisti c’è anche Beatrice Bliss Pericoli, cantante molto attiva e presente sui social che è stata concorrente della sfida “A spasso nel tempo”. La cantante, infatti, è salita a bordo della macchina del tempo vivendo un momento davvero irripetibile che ha celebrato anche sui social con tanto di post e dedica.

Beatrice Bliss Pericoli a Ciao Darwin 9: “Magnifica Trasmissione”

Un’esperienza come quella di Ciao Darwin di Paolo Bonolis non si dimentica tanto facilmente e lo sa bene anche Beatrice Bliss Pericoli che è stata protagonista di uno dei momenti cult del programma: il gioco “A spasso nel tempo”. Sui social la cantante ha pubblicato dopo la messa in onda della puntata un posto con tanto di dedica scrivendo: “FINALMENTE HO AVUTO L’ONORE DI SALIRE SULLA MACCHINA DEL TEMPO❤️ Un giorno indimenticabile. Grazie a tutti e a tutto lo Staff che lavora dietro le quinte di questa Magnifica Trasmissione”.

Pioggia di like e commenti da parte dei followers: “Sembra proprio che ti sia divertita😂 complimenti bellissima”, “La migliore di tutta la serie sulla macchina del tempo”, “Sei stata grande”, “Quando ti ho vista sulla macchina del tempo con Laurenti e Mastino mi è venuto in mente il trio Drombo” e ancora “Sei stata fantastica”.