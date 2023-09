CHI È BEATRICE LUZZI, CONCORRENTE GRANDE FRATELLO 2023/ Signorini ironico “hai terrorizzato i miei pomeriggi”

Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023: “Perché ho lasciato Eva Bonelli“

Anche Beatrice Luzzi fa il suo ingresso, nella puntata di debutto di questa sera, nella Casa del Grande Fratello 2023. L’attrice farà parte del parterre di concorrenti Vip che si amalgamerà ai NIP, le persone comuni. Prima di varcare la Porta Rossa, Alfonso Signorini ricorda il ruolo della neo-gieffina ricoperto nella storica soap opera Vivere: quello della “cattiva” Eva Bonelli. “Devo confessarti che ho quasi paura a relazionarmi con Eva Bonelli. Tu hai terrorizzato i miei pomeriggi, la tua presenza era veramente inquietante“, ammette ironico il conduttore.

CONCORRENTI GRANDE FRATELLO 2023, CHI E' ENTRATO NELLA PRIMA PUNTATA?/ Anita e Giuseppe Garibaldi gli ultimi

L’attrice, riferendosi al suo storico personaggio interpretato sul piccolo schermo, svela che qualcosa di Eva ancora conserva: “Eva mi veniva facile come modalità: brusca, diretta. Però come valori, come emozioni, obiettivi e relazioni no, ed è il motivo per cui l’ho lasciata“. A livello di determinazione e grinta, dunque, Beatrice Luzzi di certo non deluderà. “Non avere dubbi“, ha detto ad Alfonso Signorini, rassicurandolo sul fatto che sarà indubbiamente una delle grandi protagoniste del reality (Aggiornamento di Ruben Scalambra).

Lorenzo Remotti, chi è il concorrente del Grande Fratello 2023/ "Faccio il calzolaio, venivo preso in giro"

Beatrice Luzzi pronta a debuttare come concorrente Grande Fratello 2023

Beatrice Luzzi è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello 2023, il reality show di successo in partenza su Canale 5. L’attrice, conosciuta dal grande pubblico per aver prestato il volto al personaggio di Eva Bonelli nella soap “Vivere” è arrivato il momento di rivoluzionare la sua vita. Proprio l’attrice ha rivelato che i motivi che l’hanno spinta ad accettare l’invito di Alfonso Signorini ad entrare nella casa più spiata d’Italia. “Ho voglia di avventura, di divertirmi e di mettermi in gioco. Sono troppo diretta ma anche molto empatica” – ha detto l’attrice romana che è pronta a farsi conoscere ancora meglio dai telespettatori di Mediaset.

GRANDE FRATELLO 2023, 1A PUNTATA/ Diretta, concorrenti: l'ingresso di Anita e Giuseppe Garibaldi

Anche i canali social del Grande Fratello 2023 hanno accompagnato l’annuncio della concorrente scrivendo: “rimettersi in gioco è il suo imperativo: l’avventura di Beatrice Luzzi nella Casa sta per iniziare”. Che dire: per l’attrice è arrivato davvero il momento di rimettersi in gioco.

Beatrice Luzzi, il successo con la soap Vivere

Diverse settimane fa proprio Beatrice Luzzi aveva lanciato sui social un messaggio che lasciava presagire qualcosa di nuovo nella sua vita. “Cari amici e care amiche. So che è uscita la notizia ancor prima di digerirla o meglio… di definirla. Ma così è. Cosa posso dire? Pregate per me”. La novità è la partecipazione come concorrente alla nuova edizione del Grande Fratello 2023 che segna il suo ritorno in tv in un programma di grande seguito. Proprio l’attrice, diventata famosissima grazie alla soap Vivere in cui ha recitato dal 1999 al 2001, ha raccontato della sua vita professionale: “dopo aver lasciato Vivere ero abbastanza soddisfatta della mia vita professionale, ma sentivo che c’era ancora qualcosa che mi mancava. Non sapevo cosa: ma poi ho incontrato Alessandro, l’uomo che sarebbe diventato mio marito, e l’ho capito”.

La sua vita è cambiata grazie all’amore. “La mia vita è stata completamente stravolta, toccata da una specie di magia. Tutto è diventato meraviglioso – ha dichiarato Beatrice in un’intervista precisando – “era amore, ma di certo non pensavamo a una famiglia. Io continuavo a ripetere a tutti, e anche a me stessa, che non mi sarei mai sposata, e tantomeno avrei avuto figli. Invece ho avuto due figli in tre anni”. Parlando poi del suo personaggio ha aggiunto: “Eva Bonelli mi manca, anche se lei era molto differente rispetto a me. Ma perdendo lei ho trovato quello che cercavo: l’amore di una famiglia, dei figli, di un marito meraviglioso – ha affermato l’attrice – Intanto continuo a recitare in teatro e realizzando documentari e corti, aspettando qualche proposta dalla tv”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA