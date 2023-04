BETTINA CASTIONI, CHI È MOGLIE JERRY CALÀ/ “Devo ancora riprendermi dal suo infarto…”

Jerry Calà si emoziona parlando della moglie Bettina Castioni e rivedendo le loro immagini insieme: «Ho proprio una bella famiglia. Quando l’ho incontrato ho sentito che sarebbe diventata la madre dei miei figli, ho capito che era arrivato il momento giusto», racconta a Domenica In. Riservata, non ha accettato l’invito di Mara Venier a partecipare al programma.

Ma ha ottenuto un video: «Sono costretta a casa per colpa dell’influenza, ma volevo essere lì con voi virtualmente. Devo prendermi ancora dallo spavento, ma sono strabiliata dai tuoi tempi di recupero eccezionali. Sei davvero di acciaio inossidabile. Voglio ringraziare i medici. Grazie di cuore agli amici che ci hanno inondato di affetto in questi giorni». Al termine del video messaggio della moglie Bettina Castioni, Jerry Calà ha rimarcato lo stile e l’eleganza della moglie, caratteristiche che ha trasmesso al figlio. (agg. di Silvana Palazzo)

Bettina Castioni, la terza moglie di Jerry Calà: insieme da oltre vent’anni

Se la commedia all’italiana è conosciuta nel mondo come un vero e proprio genere cinematografico lo deve sicuramente anche al grande contributo di Jerry Calà; pioniere indiscusso di una comicità made in italy ancora oggi impossibile da replicare. L’attore è stato di recente colpito da un brutto malore, lasciando in apprensione tutti gli appassionati al suo seguito. Fortunatamente però, le cose sono migliorate in maniera repentina e stando alle ultime notizie sembra sulla giusta via per la ripresa definitiva. La notizia dell’infarto deve aver preoccupato non poco anche la sua famiglia, in particolare l’amore della sua vita Bettina Castioni.

Stando alle informazioni reperibili in rete, Jerry Calà e Bettina Castioni si sarebbero incontrati nel 2001, il tutto durante un periodo di vacanze in Sardegna. Da quel momento sarebbe scoccata la scintilla che ha portato i due a perseverare nel reciproco sentimento superando la soglia dei vent’anni di relazione. Proprio il pioniere della comicità made in Italy in diverse interviste ha avuto modo di elogiare quell’incontro, definendolo probabilmente il più importante della sua vita sentimentale.

Jerry Calà e Bettina Castioni: dalla casualità del primo incontro alla nascita del figlio Johnny

Tra Jerry Calà e Bettina Castioni il grande passo del matrimonio è arrivato poco dopo il fatidico primo incontro avvenuto in Sardegna; precisamente nel 2002. Pochi mesi dopo la coppia decise di suggellare l’amore mettendo al mondo anche un figlio di nome Johnny. Entrando nel merito delle informazioni private e professionali di Bettina Castioni, le notizie sono chiaramente più carenti rispetto alla notorietà del marito. Classe 1969, originaria di Brescia, coltiva da diversi anni i suoi impegni il rapporto con Jerry Calà nel rispetto della privacy e lontano da occhi indiscreti.

Bettina Castioni – 18 anni più piccola di suo marito Jerry Calà – pare che oggi viva a Verona dove porta avanti la sua attività da imprenditrice. La donna sembra non avere profili social e non è particolarmente avvezza al racconto mediatico del suo amore con l’attore. Il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale e privata non lede minimamente però l’importanza del suo sentimento per Jerry Calà, testimoniata da oltre 20 anni di relazione e dalla nascita del loro figlio, Johnny.











