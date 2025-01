Bianca Guaccero sta vivendo un momento di grande successo dopo la vittoria a Ballando con le Stelle. La conduttrice, infatti, è pronta per una nuova avventura televisiva visto che affiancherà Nek al timone della quarta edizione di “Dalla strada al palco“, talent show che incorona il miglior artista di strada d’Italia trasmesso in prima time su Rai1. I conduttori promettono grande spettacolo come hanno già mostrato durante la conferenza stampa di presentazione programma dove sono apparsi complici e sulla stessa lunghezza d’onda. “Sa fare tutto: canta, balla, recita, veramente tanta roba” ha dichiarato Nek precisando sulla collega – “è tranquilla, sempre sorridente. Ci siamo incastrati bene”. Anche Bianca Guaccero ha solo parole di stima ed affetto per Nek dalle pagine di Vanity Fair: “è un grande professionista, molto generoso” e annuncia di essere pronta a farlo ballare.

Dopo l’esperienza sulla pista da ballo di Ballando con le Stelle, la Guaccero non ha più voglia di smettere e annuncia che durante le puntata di Dalla strada al palco farà ballare anche Nek: “è già un ballerino anche se non lo sa”.

Bianca Guaccero: “sono grata a Milly Carlucci per avermi chiamata a Ballando con le Stelle”

Il 2024 si è concluso alla grande per Bianca Guaccero che dopo l’esperienza di Ballando con le Stelle è pronta ad un 2025 scoppiettante e ricco di impegni lavorativi. Dopo il talent show “Dalla strada al palco”, la conduttrice è stata scelta da Carlo Conti per presentare il Prima Festival, la breve striscia quotidiana che accompagna i telespettatori alla diretta del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. “Sono grata ed emozionata. Sono già stata anni fa a Sanremo, ma ora sono molto più consapevole della grandezza dell’occasione” – ha detto la Guaccero che ha ringraziato il conduttore e direttore artistico Carlo Conti.

Non solo la conduttrice ha sottolineato: “spero che questo momento magnifico che sto vivendo, non finisca mai”. La vittoria a Ballando con le Stelle ha fatto sicuramente da spartiacque dopo un momento di allontanamento dalla tv: “sono grata a Milly Carlucci per avermi dato questa opportunità che è arrivata al momento giusto”.