Bianca Guaccero si racconta dopo la vittoria a Ballando con le stelle 2024: “Perché ho partecipato”

Ballando con le stelle le ha portato non solo la vittoria, ma anche l’amore. Così, Bianca Guaccero si prepara ora a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, fatto di nuove avventure lavorative ma anche di riscoperta, di se stessa e dell’amore. È un periodo d’oro per la conduttrice, che presto condurrà al fianco di Nek lo show Dalla Strada al palco, e che ha in progetto un musical insieme al compagno Giovanni Pernice. È lei stessa a confermarlo in un’intervista esclusiva rilasciata a Novella 2000, giornale diretto da Roberto Alessi, dove ha analizzato anche il percorso fatto a Ballando, nato da una necessità personale.

“Cosa mi ha spinta ad affrontare questa sfida? Il disagio, la paura, il non credere in se stessi. Ho cercato di rompere i miei confini interiori…”, ha spiegato Bianca Guaccero, che nel programma si è raccontata senza filtri, a partire dalla dura separazione dall’ex marito Dario Acocella fino al rapporto con sua figlia Alice.

Bianca Guaccero e l’amore per Giovanni Pernice: “Mi è piaciuto da subito”

E a proposito di amore, tra una prova e l’altra è scoccata la scintilla con il suo maestro Giovanni Pernice, che è oggi il suo fidanzato. “Giovanni mi è piaciuto a prima vista” ha confessato la conduttrice, spiegando di essere una donna contorta nel privato, che tendenzialmente non si espone quando le piace un uomo. “Dopo due-tre giorni che eravamo insieme tutto il giorno, perché Ballando richiede un allenamento quotidiano intensivo, io e Giovanni abbiamo iniziato a ridere e tra noi si è instaurata una grande complicità.” Ed è così che da una semplice conoscenza è iniziano a nascere un sentimento importante: “Credo sia stato il destino”, ha ammesso Bianca Guaccero, che ora si prepara a condividere con Giovanni tante nuove avventure. “A Ballando è sempre stato due passi dietro me, dandomi sempre tanto spazio. Con il tempo è accaduto che la nostra sintonia nel ballo e nel rapporto sentimentale si sono rafforzati reciprocamente”, ha concluso la conduttrice.