Bianca Guaccero è tra i protagonisti della puntata speciale di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia presentata quest’anno da Stefano De Martino dal Teatro delle Vittorie di Roma. La conduttrice tv sarà uno dei tanti ospiti che animeranno la puntata speciale dedicata all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025. Il 2024 si è concluso nei migliore dei modi per la conduttrice che ha trionfato a Ballando con le Stelle conquistando critica e pubblico e tornando alla ribalta nel piccolo schermo. Un successo stra-meritato, visto che Bianca ha dimostrato sulla pista da ballo di avere un grandissimo talento e di essere una showgirl a 360°. Dopo l’avventura televisiva di Ballando si prepara a tornare in tv con “Dalla strada al palco” accanto a Nek, ma anche al timone di PrimaSanremo fortemente voluta da Carlo Conti.

“Vorrei essere coltivata dalla mia azienda in questo percorso legato all’intrattenimento” – ha detto la Guaccero che con grande umiltà e semplicità ha ammesso – “ho bisogno di studiare, crescere, lavorare con continuità. Non un lavoro a spot ma con continuità”.

Bianca Guaccero da Ballando con le Stelle all’amore per Giovanni Pernice

L’esperienza di Ballando con le Stelle ha regalato a Bianca Guaccero non solo un grande ritorno in tv, ma anche l’amore visto che tra un passo di tango e di charleston si è innamorata del maestro Giovanni Pernice. Tra i due è scattata la scintilla sulla pista da ballo e proprio durante le prove è arrivato il primo bacio che ha fatto sentire alla conduttrice le famose farfalle nello stomaco. Una storia d’amore che è arrivata come un raggio di sole nella vita della conduttrice reduce dalla separazione dall’ex marito Dario Acocella: “chiudere una relazione importante è doloroso e se ci sono di mezzo i figli è straziante. Io avevo già superato quella fase e in questi anni avevo costruito il mio equilibrio”.

Bianca aveva mai accontento l’idea di innamorarsi e di provare nuovamente le farfalle nello stomaco fino a quando sulla sua strada è arrivato Giovanni Pernice che ha fatto breccia nel suo cuore conquistandola e facendola innamorare!