Bianca Guaccero è una delle concorrenti della trasmissione Ballando con le Stelle, storica trasmissione Rai che vede la conduzione di Milly Carlucci e che andrà in scena sabato 16 Novembre 2024. La conduttrice è molto famosa come volto Rai ed è stata anche un’attrice e ora la stiamo vedendo in queste nuove vesti. Ma andiamo a vedere chi è davvero Bianca Guaccero.

Ettore, papà Bianca Guaccero "Orgoglioso di lei"/ La battaglia contro la malattia con la figlia sempre vicino

Bianca nasce a Bitonto, in Puglia, il 15 Gennaio 1981. Fin da piccola sembra fatta per il mondo dello spettacolo quando giovanissima debutta allo Zecchino d’Oro ma anni dopo – viene iscritta dalla madre – partecipa a Miss Italia. Debutta a vari concorsi per teenager a livello Nazionale e a solo 18 anni debutta nel mondo del cinema come coprotagonista del film Faccia di Picasso. Dopo qualche film per lei si aprono le porte della tv.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Ballando con le stelle 2024/ La coppia conquista i social: "meravigliosi"

Bianca debutta in Rai nella miniserie Ama il tuo Nemico 2 e per anni si diletta dividendosi tra cinema e tv, sempre con grande successo. Nel 2008 conduce il Festival di Sanremo insieme a Pippo Baudo e negli anni lavora a diverse serie e miniserie in ambito nazionale. Nel mezzo anche una breve apparizione a sfondo musicale e Bianca canta in duetto con Fabrizio Moro.

Dalla conduzione all’amore improvviso, chi è e cosa fa Bianca Guaccero

Bianca lavora come conduttrice a Detto Fatto e poi conduce il varietà Una storia da cantare con Enrico Ruggeri su RaiUno. Partecipa come concorrente a Il Cantante Mascherato mentre nel 2023 conduce conduce il Comedy Show Liberi Tutti, ma viene chiusa dopo 3 puntate per scarsi risultati.

Ettore e Rosa, genitori di Bianca Guaccero: "Giovanni Pernice? Ci piace"/ "La rende felice, è cambiata"

Per quel che riguarda la vita privata Bianca Guaccero sposa il regista Dario Acocella, conosciuto durante le riprese di Capri. La coppia ha una figlia Alice, che nasce nel 2014 ma i due si separano nel 2017. Negli anni vengono attribuiti tanti flirt alla donna, dal ritorno di fiamma con Nicola Ventola a Luca Bizzarri o Gilles Rocca. Lei ha cominciato Ballando con le Stelle professandosi single.

Dopo rumors in questi giorni Bianca ha annunciato il suo flirt con Giovanni Pernice, ballerino conosciuto proprio durante Ballando con le Stelle. I due sembrano più affiatati che mai e la donna ha parlato cosi ai microfoni di Donna Chi: “Comunque vada posso dire che ho avuto la fortuna di trovare un uomo, che è Giovanni Pernice, che mi sta facendo diventare una persona migliore”, parole che evidenziano il neo rapporto anche se siamo ancora alle battute iniziali.