Dario Acocella, chi è l’ex marito di Bianca Guaccero: la carriera in regia

Bianca Guaccero è una delle rivelazioni di Ballando con le stelle 2024: questa sera torna in pista su Rai 1 al fianco del partner di danza Giovanni Pernice, pronta a stupire nuovamente la giuria. A fare il tifo per lei da casa è anche la figlia Alice, nata dal matrimonio con l’ex marito Dario Acocella, regista di professione: la coppia è stata sentimentalmente legata dal 2013 al 2017, un matrimonio di breve durata culminato con l’improvvisa separazione.

Nato a Napoli, classe 1979, Dario Acocella è uno stimato regista e sceneggiatore che ha realizzato numerose opere di videoarte e cortometraggi per il cinema, collaborando inizialmente come aiuto regista per poi passare direttamente dietro la macchina da presa. Tra le sue più importanti attività figura il ruolo di regista della serie TV di Rai 1 Capri del 2010, nella quale ha recitato anche la stessa Bianca Guaccero nei panni del personaggio di Carolina.

Bianca Guaccero e la separazione dall’ex marito: “Ci siamo separati quando…“

Bianca Guaccero e l’ex marito Dario Acocella hanno così condiviso un breve ma intenso matrimonio coronato dalla nascita della figlia Alice, sino alla separazione nel 2017. Non sono mai stati spiegati i motivi di questo addio, preferendo tutelare la propria sfera privata anche per il bene della bambina. In un’intervista rilasciata a Verissimo nel maggio 2022, la conduttrice aveva dichiarato di aver ripristinato i rapporti con l’ex marito: “Dopo quattro anni sono riuscita a trovare un equilibrio con il papà di Alice. Noi abbiamo tutelato la bambina sempre da tutto“.

In riferimento alla separazione, la Guaccero aveva spiegato: “Io e mio marito ci siamo separati quando lei aveva tre anni, abbiamo cercato di non farle vivere i momenti brutti, però sai quello che mi fa soffrire? È che lei non potrà mai vivere quei momenti che invece io durante la mia infanzia ho vissuto, come guardare un film sul divano con mamma e papà”. Il rapporto con la figlia Alice è per lei davvero speciale e, ammise, avrebbe voluto avere altri bambini: “Mettere al mondo un figlio devi stare bene. Avrei fatto molti figli, questo è un altro grande rimpianto”.