Chi è Bold Pilot, purosangue turco incredibilmente veloce/ La storia vera dell’imbattibile campione

Bold Pilot – Leggenda di un campione, questa sera in onda su Canale 5

Bold Pilot – Leggenda di un campione è una pellicola turca, apparsa nel 2018, che verrà riproposta questa sera su Canale 5. La trama riprende la vera storia del cavallo da corsa turco e del suo fantino Halis Karataş, che insieme hanno totalizzato tantissime vittorie entrando nella storia.

A partire dalle 21:30, dunque, il pubblico Mediaset potrà godere di questa emozionante storia. Il cast del film è formato dall’attore turco Ekin Koç che interpreta il fantino e Farah Zeynep Abdullah e Fikret Kuşkan interpretano rispettivamente la donna di cui Halias è innamorato e il padre Özdemir Atman. Il cavallo protagonista, invece, viene interpretato da Ganesh: figlio dell’originale Bold Pilot, nato nel 2009.

Bold Pilot chi è il cavallo turco: la vera storia del film

Il vero Bold Pilot è nato il 21 aprile 1993, ed è stato uno dei cavalli da corsa più veloci della storia. Özdemir Atman è il proprietario dello splendido puro sangue che ha conseguito, a soli 3 anni, la vittoria in ben 8 gare di 9 a cui aveva partecipato, segnando un record pazzesco.

Come riporta latuafonte.com: “Gazi Race. Qui ha stabilito il tempo record di 2.26.22. Si tratta di una gara che si svolge a Istanbul dal lontano 1927 e vede partecipare 22 purosangue in una corsa di 2,4 km in senso orario. Il nome della competizione deriva dal fondatore della Repubblica Turca, Gazi Mustafa Kemal. In totale, Bold Pilot ha vinto ben 16 gare su 21 a cui ha preso parte insieme a Halis Karataş.” Il noto purosangue è venuto a mancare nel 2015, mentre nel 2009 ha dato alla luce Ganesh, cavallo che ha interpretato Bold nel film che andrà in onda questa sera.

