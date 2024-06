Chi è Brigitte Bardot/ A soli 15 anni sulla copertina di Elle, Roger Vadim ne fa una stella del cinema

Brigitte Bardot ha segnato con la sua bellezza e con il suo fascine un’epoca e continua ancora oggi ad essere considerata icona assoluta di stile e bellezza in tutto il mondo. Conosciuta anche come B.B., le consonanti che formano il suo nome, Brigitte diventa popolare giovanissima a soli 15 anni quando viene immortalata in tutta la sua innocente bellezza sulla copertina di Elle. A renderla BB sarà l’intuito di Roger Vadim, regista e sceneggiatore francese che la trasformerà in una stella del cinema francese ed internazionale. La fama di Brigitte Bardot supera i confini nazionali diventando una delle dive più richieste, criticate ed amate del cinema. Le sue forme burrose e la sua innata sensualità sono il suo biglietto da visita verso la fama eterna anche se con il passare degli anni BB si discosta sempre di più dalla sua carriera dedicandosi ad una fondazione che porta il suo nome e alla difesa e salvaguardia degli animali.

Perchè Brigitte Bardot ha tentato il suicidio?/ Dal gesto di ‘ribellione’ al peso degli ‘scandali’ amorosi

Il sogno di Brigitte Bardot era quello di fare la ballerina, ma alla fine è il cinema a renderla famosa in tutto il mondo con una serie di film e pellicole che ancora oggi sono tra le più amate in Francia e nel mondo. La sua bellezza conquista la stampa francese ed internazionale e sono tanti e molteplici i flirt che le vengono riconosciuti: dal regista Roger Vadim al primo marito Jacques Charrier fino al playboy Gunter Sachs.

Anticipazioni Bardot, 2a puntata del 24 giugno 2024/ Brigitte in trappola tra successi e crisi sentimentali

Brigitte Bardot oggi: la sua lotta per gli animali e l’ecologia

Tra i tanti flirt di Brigitte Bardot c’è anche quello con Gigi Rizzi che in una lettera scritta per i 70 anni della diva francese ricorda: “eri fragile, malinconica, intelligente, sensibile, gelosa dell’intimità. Ci sono miti costruiti sul cartone: niente balle, tu eri vera”. L’attrice oggi si batte per i diritti e la salvaguardia per gli animali e dalle pagine di Style Corriere non nasconde che la sua più grande paura è: “ho paura di morire senza aver ottenuto ciò che chiedo per gli animali da 47 anni”.

Testo Disco Samba, "Brigitte Bardot Bardot"/ Da diva del cinema a fenomeno musicale: com'è nato il tormentone

Nessuna paura, invece, per Brigitte Bardot di invecchiare: “è molto difficile invecchiare per tutti. Le donne che vivono per la loro bellezza hanno difficoltà ad accettare la vecchiaia, motivo per cui fanno interventi di chirurgia estetica. Io invece accetto di invecchiare; è naturale e gli animali mi accettano con le rughe”. Infine la sua lotta quotidiana è anche per l’ecologia: ” la Terra sta morendo devastata dall’uomo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA