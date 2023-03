Chi è Bruna Pirelli, moglie di Gigi Finizio/ “Forse siamo l’unica coppia…”

Bruna Pirelli e Gigi Finizio, il matrimonio nell’87 e due figli insieme

La notorietà e gli impegni professionali possono spesso essere un deterrente per relazioni forti e longeve dal punto di vista sentimentale. A dispetto di tale assunto, si sprecano gli esempi di storie d’amore che negli anni hanno conservato il medesimo legame, se non amplificato. E’ questo sicuramente il caso di Gigi Finizio e Bruna Pirelli, insieme da quanto il cantautore ha mosso i primi passi nel mondo della musica e ancora oggi condividono la bellezza della quotidianità e l’onore dei successi professionali.

Bruna Pirelli e Gigi Finizio si sono conosciuti infatti nel corso degli anni ’80, quando appunto il cantautore era ancora giovanissimo. Insieme hanno deciso di suggellare l’amore che li accomuna nel 1987 con una splendida cerimonia nuziale, impreziosita nel corso degli anni dalla nascita di ben due figli, Melania e Danilo. Chiaramente, nel caso di Gigi Finizio le informazioni sulla vita sentimentale e professionale sono corpose; diverso è invece il caso di sua moglie Bruna Pirelli.

Bruna Pirelli, la moglie di Gigi Finizio da sempre al suo fianco: “Mia moglie parla poco, ma…”

Bruna Pirelli – moglie di Gigi Finizio – nonostante la notorietà ed esposizione del marito è sempre riuscita a tenersi alla larga dalla luce dei riflettori, sfuggendo così a speculazioni e chiacchiere di gossip. Non a caso, la donna pare che non disponga di profili social evitando così che eventuali contenuti pubblicati possano dare adito a particolari attenzioni e fastidi. Le uniche immagini che la ritraggono in compagnia di suo marito Gigi Finizio e dei suoi figli sono infatti pubblicate, seppur di rado, proprio dal cantautore mediante i propri profili social.

Gli unici contributi sul conto di Bruna Pirelli sono arrivati nel corso del tempo tramite alcune interviste di suo marito, Gigi Finizio. Invitato alcuni anni fa alla trasmissione Rai Vieni da me, il cantautore aveva infatti raccontato: “Siamo forse l’unica coppia salva. E’ difficile, molto difficile sopportare“. Il riferimento del cantante era proprio alla difficoltà di vivere serenamente una relazione quando vige una certa notorietà, aggiungendo: “Mia moglie è una donna che ti suggerisce tante cose con la giusta attenzione, parla poco ma trasmette molto con gli occhi. E’ la casa, è la famiglia“.











