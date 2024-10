Camilla è una tentatrice di Temptation Island 2024 che ha attirato l’attenzione nelle puntate finali quando si è avvicinata ad Alfonso, il fidanzato di Federica. La tentatrice si è presentata così alle telecamere di Witty Tv: «ciao mi chiamo Camilla, vengo da Firenze e ho 29 anni. In passato ho lavorato parecchio tempo come commessa in dei negozi di abbigliamento». La bella tentatrice ha tante passione tra cui lo sport e i viaggi come ha rivelato nel corso dell’intervista di presentazione rilasciata poco prima di entrare nel villaggio dei fidanzati: «nel mio tempo adoro viaggiare, stare a contatto con la natura e praticare tanto sport».

Caratterialmente, Camilla si è descritta come una persona molto solare e positiva ed è consapevole che questo suo lato sia indubbiamente un punto di forza. Dal punto di vista fisica apprezza molto il suo sorriso. Cosa sogna tra dieci? «Vorrei fare la mamma a tempo pieno, avere la mia casa e il mio lavoro come nutrizionista».

Chi è Camilla, tentatrice di Temptation Island 2024 vicina ad Alfonso

Camilla si è fatta notare durante l’edizione di settembre di Temptation Island 2024 quando si è avvicinata ad Alfonso. Il fidanzato di Federica, deluso dal comportamento della ragazza che si è lasciata andare con il single Stefano, ha deciso di aprirsi a nuove conoscenze all’interno del villaggio puntando la single tentatrice Camilla.

Tra i due una forte complicità con Alfonso che non nasconde la sua attrazione per la bella single tentatrice, anche se durante un confronto diretto le confessa: «io da qui uscirò con lei, oppure da solo, ma non con un’altra persona. Se io dovessi uscire da qui senza Federica, non è che esco con Camilla. Esco da solo». Le parole di Alfonso sono molto chiare e non deludono la single Camilla consapevole che la loro conoscenza è ancora agli albori. Cosa succederà nelle battute finali di Temptation Island 2024?

