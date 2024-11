Questa sera, martedì 26 novembre, Carmen di Pietro si racconta a Belve in una intervista tra presente, passato e futuro. Chissà se menzionerà quello che probabilmente ritiene uno degli incontri più curiosi e stimolanti della sua carriera, con el pibe de oro Diego Armando Maradona. In una intervista rilasciata tempo fa a Grand Hotel, Carmen di Pietro ha raccontato i dettagli dell’attrazione irresistibile e probabilmente reciproca con il campione argentino.

“Non mi tolse gli occhi di dosso e pure io ero attratta come una calamita. Il suo era un sorriso ammaliante, aveva un corpo muscoloso ed era molto sensuale”, il ricordo di Carmen di Pietro. Secondo la showgirl il campione volle incontrarla in un posto meno affollato e approfondire la conoscenza. “Diego era così felice quando riuscivamo a vederci. Si sarebbe inventato di tutto pur di vedermi”, rivela ancora la showgirl.

Sempre per quanto concerne la vita privata, Carmen di Pietro è stata sposata con Sandro Paternostro, personaggio storico del giornalismo e della televisione italiana. Un matrimonio che suscitò parecchie polemiche per via della differenza di età. Dopo la sua morte, la showgirl ebbe una relazione con Giuseppe Iannoni, padre dei figli Alessandro e Carolina. Tante le gag, le gaffe e i siparietti che l’hanno vista protagonista in tv, dove con la sua esuberanza si è sempre ritagliata una ruolo da protagonista.

L’autoironia è il suo punto forte, anche per resistere alle provocazioni dei figli, che non sembrano credere molto nelle sue ‘doti’: “Mia figlia Carmelina, mi ha detto che non ce la farò mai a fare questa cosa, è proprio molto incoraggiante, gli ho detto ma vai in camera tua, vai”, ha detto a proposito della sua recente partecipazione a Tale e quale show 2024.