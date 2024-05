Chi è Carolyn Smith: il marito Ernestino Michielotto e la malattia/ “Nove anni che combatto contro il tumore”

Carolyn Smith e la lotta contro la malattia: “Da nove anni combatto il tumore al seno e a breve farò…”

La vita di Carolyn Smith è stata costellata di difficoltà, come la malattia contro la quale continua a combattere, ma anche di tanto amore. Come è ormai noto, la celebre insegnante di ballo nonché presidentessa di giuria di Ballando con le stelle ha un tumore al seno che combatte ormai dal 2015, anno in cui le è stato diagnosticato. Come raccontato in una recente intervista a Verissimo, a breve Carolyn Smith dovrà sottoporsi a nuovi controlli per capire l’andamento della malattia.

Carolyn Smith, come sta: la malattia e il ‘falso allarme’ che ha spaventato il web/ "E’ finito tutto…"

“Io combatto contro la malattia da nove anni ormai e, a breve, farò la Tac, – ha spiegato a Silvia Toffanin – lì potrò dire o meno se sta andando bene la terapia.” Un’occasione, quella di Verissimo, durante la quale è tornata a sottolineare l’importanza della prevenzione: “È importante la prevenzione e aiutare la scienza in questo campo. Io non auguro a nessuno di trovarsi nella nostra situazione, in tanti mi hanno scritto ‘Non mi faccio i controlli perché ho paura’ o rimandano e io dico, non perdete tempo. Se la malattia la scoprite presto è possibile sconfiggerla.”

Chi è Ernestino Michielotto, marito di Carolyn Smith/ “Tino è la mia ancora, il mio porto sicuro…”

Chi è Ernestino Michielotto, il marito di Carolyn Smith

In questa lunga ed estenuante battaglia contro la malattia, Carolyn Smith però non è mai stata sola, perché al suo fianco c’è sempre stato il marito Ernestino Michielotto. È stato il ballo a legarli, essendo anche lui un celebre coreografo. Si sono sposati nel 1997: Carolyn veniva da un primo matrimonio, finito proprio negli anni ’90. Oggi lei ed Ernestino stanno insieme da 34 anni e proprio per festeggiare questo traguardo, Carolyn Smith ha dedicato al marito un lungo messaggio d’amore pubblicato su Instagram.

“Qual è il segreto: litigare, riderci sopra (dopo qualche giorno) rispetto reciproco e tanto gratitudine. Io sono fortunata che ho un marito @tinomichielotto che è sempre stato al mio fianco in qualsiasi situazione. Lui è fortunato avere una donna come me che non mi fermo o mi arrendo per nessuno motivo in qualsiasi situazione. La coppia più bello del mondo.” le parole della maestra di ballo al marito.

Malattia Carolyn Smith, come sta?/ “Da quasi 9 anni lotto contro un tumore…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA