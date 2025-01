Da diversi anni, ormai, il cuore di Angela Melillo batte per il marito Cesare San Mauro, avvocato romano e professore universitario. Col classe 1956 l’amore è scoccato fin dal primissimo incontro, anche se per il primo bacio la coppia si è presa il suo tempo ed è arrivato dopo qualche settimana di frequentazione. Lo ha raccontato la stessa Angela in una bella intervista a Verissimo, ripercorrendo la sua storia con il marito, per il quale non si risparmia e spende parole al miele.

“Mio marito Cesare e la mia luce il mio sole”, dice nel salotto di Silvia Toffanin. Proprio su Canale 5, Angela Melillo riavvolge il nastro della loro relazione e torna sui primissimi incontri. “Ci siamo conosciuti a una cena, gli ho dato il primo bacio dopo un mese e mezzo. Stiamo insieme da 7 anni e mezzo ma non convivevamo perché non volevo che mia figlia si destabilizzasse”, ha raccontato lei.

Angela Melillo dipinge suo marito come un uomo dalle mille risorse, ma soprattutto come una persona dotata di grande empatia e generosità. “Lui ha capito subito perché ha dei figli. Io credo che me lo abbia mandato mia mamma, a volte mi ripete le stesse cose che mi diceva mia madre Franca”, ha confidato la showgirl nell’intervista sopracitata.

Cesare San Mauro, per quanto concerne la carriera, è anche componente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI e in passato ha collaborato con numerose testate giornalistiche apportando il suo contributo e la sua esperienza su temi e argomenti di economia e giuridici. Tante le testate famose che lo hanno ospitato, tra cui Il Corriere della Sera, Il Messaggero e Repubblica.

