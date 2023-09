Chi é Chiara Porchianello, amica di Giulia Stabile?/ Ad Amici 2023 é allieva ballerina di Emanuel Lo…

Amici 2023 di Maria De Filippi, Chiara Porchianello é una allieva ammessa al talent show, nel circuito danza

Tra i venti allievi che compongono la classe di Amici 2023, per l’edizione Amici 23 del talent show di Maria De Filippi, Chiara Porchianello é un nome già discusso nel web. Come i compagni di studio ad Amici 2023 Holden e Mida, Chiara Porchianello é al centro della polemica in corso nel web, che taccia la scuola di Amici di rendersi una vetrina per artisti già personaggi popolari, conosciuti ai più per legami di parentela, background di esperienza nei settori ballo e canto e affini e per il seguito social.

Chi é Chiara Porchianello, amica di Giulia Stabile e allieva di Emanuel Lo…

Chiara Porchianello, che ha accesso nella scuola di Maria De Filippi, in quanto allieva ammessa nel circuito danza da Emanuel Lo, é romana di Roma, nata nel 2004. É al centro della polemica web su Amici 2023, in quanto risulta essere una nota amica d’arte di Giulia Stabile, collega ballerina e vincitrice ad Amici 20, con un seguito social stimato oltre 50mila follower sul solo social di Instagram. In termini di popolarità, relativamente al numero di seguaci raggiunti sul re dei social, Chiara Porchianello – a detta dei detrattori -può quindi dirsi avvantaggiata nella gara dei 20 talenti, ballerini e cantanti, che compongono la scuola di Amici 2023, per l’edizione Amici 23. Ma non é detto che la giovane ballerina modern riesca a superare tutte le prove nella scuola, anche quelle del televoto aperte al cospetto dell’occhio pubblico, fino a conseguire la vittoria, eguagliando la Mission ad Amici 20 dell’amica popolare ed ex fidanzata di Sangiovanni, Giulia Stabile.

La sua passione è la danza e ama essere scattata, vediamo su Instagram vari shooting creativi che la ritraggono nella sua bellezza. Il ballo è il fil rouge dei suoi post e contenuti. Sbirciando tra i contenuti social media, sembra che la 19enne Chiara Porchianello abbia una lovestory con Filippo Morani, ballerino partecipante in Benedetta Primavera, lo show di Loretta Goggi. Chiara Porchianello, inoltre, vanta una precedente esperienza ad Amici, in quanto ad Amici 22

