Chi è Christian Paterniti di “Che ci faccio qui”/ Storia del rapper-educatore

Domani, 9 aprile, riparte la nuova serie di “Che ci faccio qui”. Il programma, diretto da Domenico Iannacone, va in onda alle 21.45 su Rai 3 . Il format, ideato e condotto proprio dal giornalista, indaga sulle periferie, sulla legalità, sul rapporto con gli ambienti urbani ma esamina anche il rapporto con l’immigrazione e l’accoglienza. Sono proprio questi i temi della nuova stagione, che andrà a presentare le storie più profonde dei protagonisti: tra questi ci sarà Christian Paterniti, in arte Picciotto.

Chi è Christian e perché la sua figura è così importante per Borgo Vecchio, quartiere di Palermo? Si tratta di un rapper ed educatore che è appunto protagonista della prima puntata, intitolata “Ti amo ancora”. Si indaga qui sul rapporto con le periferie, luoghi spesso ai margini della società e si passa alle storie dei ragazzi aiutati proprio da “Picciotto”. In particolare, i protagonisti sono quattro: Carmelo, Roberto, Alessio e Mark.

Christian Paterniti, chi è: la storia di “Picciotto”

Nella prima puntata di “Che ci faccio qui”, intitolata “Ti amo ancora”, si parla della storia di Christian Paterniti, rapper ed educatore. Come spiega la stessa Rai nel comunicato, si fa ad indagare “un’umanità fragile e vulnerabile”. Nella primo appuntamento c’è Palermo con Borgo Vecchio: “Le periferie sono pezzi di terra sganciati dal mondo, luoghi ai margini della società, dove la distanza dal centro diventa spesso un confine invalicabile. Ma Borgo Vecchio ha una storia a sé, pur trovandosi nel cuore di Palermo, sembra diviso da un muro invisibile dal resto della città”.

Domenico Iannacone, nella puntata, ripercorre la storia del quartiere insieme a Christian Paterniti e analizza le esistenza di Carmelo, Roberto, Alessio e Mark. I quattro ragazzi, prima compagni di scuola, diventano poi adulti chiamati a prendere scelte dure e importanti con le quali fare i conti. “Tra case diroccate, disoccupazione, criminalità e abbandono scolastico, a Borgo Vecchio anche le vite dei più giovani si consumano in fretta” prosegue il comunicato Rai. Nella trasmissione e in particolare in questa prima puntata si fa dunque un viaggio nelle periferie di Borgo Vecchio. Appuntamento a domani per il programma condotto da Hangar TV di Gregorio Paolini.











