Ciro Solimeno, chi è il corteggiatore di Martina De Ioannon a Uomini e Donne e verso la scelta

Nella puntata di Uomini e Donne del 22 gennaio 2025, Martina De Ioannon annuncia finalmente di essere pronta a fare la sua scelta tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Dopo un lungo percorso, fatto di alti e bassi, la tronista sceglie prima di non vedere alcuno dei due, per poi richiedere alla produzione la possibilità di trascorrere un giorno intero prima con uno, poi con l’altro, al fine di poter scegliere senza più alcun dubbio. Chi ha già letto le anticipazioni (Attenzione spoiler sulla scelta!) sa che la scelta di Martina è ricaduta su Ciro, il corteggiatore campano. E, secondo molti, un gesto della tronista, o meglio un suo atteggiamento ripetuto, avrebbe rivelato prima dell’annuncio quale sarebbe stata la sua decisione.

Sono molti i telespettatori che hanno fatto notare una differenza molto evidente nel comportamento che Martina ha nei confronti di Ciro Solimeno piuttosto che verso Gianmarco. Un atteggiamento più attento ma anche imbarazzato.

Martina De Ioannon e quel gesto rivelatore verso Ciro

Soprattutto, secondo il popolo del web, è il modo in cui Martina guarda Ciro a fare la differenza e a rendere chiaro che è l’uomo il corteggiatore per il quale prova amore a Uomini e Donne. Tanti i commenti social che lo sottolineano: “Martina ha sempre voluto Ciro, è palese da come lo guarda!”, scrive un utente; “La scelta di Martina è Ciro ma è chiaro da tempo. Guarda lui e Gianmarco in modo totalmente diverso, con Ciro è quasi timida, si imbarazza, con Gianmarco no.”, ha fatto notare un altro; e ancora “Martina pazza di Ciro, lo guarda con gli occhi dell’amore!” Pare che questi telespettatori ci abbiano visto giusto.

