Ciro Solimeno sarà la scelta di Martina De Ionannon a Uomini e Donne? Nuovi indizi

Ciro Solimeno è uno dei due corteggiatori che ha catalizzato l’attenzione di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. La tronista ha deciso di chiudere il suo percorso nel programma focalizzandosi su lui e su Gianmarco, con cui, nelle ultime puntate, ci sono però stati molti scontri ed incomprensioni. Motivo per il quale il pubblico è ora certo che la scelta di Martina sarà proprio Ciro, che pur essendo più giovane di lei, avrebbe dimostrata alla ragazza maturità e decisione nel corteggiamento.

Ricordiamo, infatti, che Ciro ha 22 anni, è originario di Pompei, in Campania, ed è laureato all’Università degli Studi di Salerno. Durante questi mesi nel programma, ha dimostrato di essere realmente interessato a Martina, con la quale non sono mancati baci appassionati. Ma nelle puntata in onda oggi 19 dicembre su Canale 5, Ciro farà ancora un altro passo nei confronti della tronista.

Ciro Solimeno si dichiara a Martina

Stando alle anticipazioni, Ciro Solimeno ammetterà di sentire ormai Martina la sua ragazza: “Siccome io sto provando determinate situazioni nei suoi confronti e in questo momento la sento molto mia, mi da fastidio pure che la critichi”, sono infatti le parole che Ciro dirà al suo rivale Gianmarco. Quest’ultimo si è infatti espresso in modo critico nei confronti di Martina, il che ha scatenato tra i due un acceso scontro. La tronista rimarrà molto colpita dalle parole di Ciro, e lo manifesterà con un plateale gesto in studio.