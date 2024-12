Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione del 17 dicembre 2024: Martina vicina alla scelta?

È tutto pronto per una nuova registrazione di Uomini e Donne, oggi 17 dicembre 2024, e tutti gli occhi sono puntati sul Trono Classico. Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, tra oggi e domani dovrebbe esserci la scelta di Martina De Ioannon tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Il percorso dell’ex volto di Temptation Island 2024, dunque, potrebbe ben presto giungere a conclusione scegliendo con chi dei corteggiatori iniziare una relazione a telecamere spente.

Le anticipazioni Uomini e Donne non svelano chi sarà la scelte di Martina De Ioannon ma è molto probabile che sia Ciro Solimeno. Il percorso della tronista romana nel dating show condotto da Maria De Filippi è stato molto lineare, dopo aver conosciuto alcuni ragazzi ha scelto di concentrare la sua frequentazione solo tra due: Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Con il primo c’è stata chimica e feeling sin da subito mentre con il secondo la scintilla è scoccata pian piano, con entrambi ci sono state dichiarazioni importanti, diverse esterne ed anche lo scambio di quale bacio ed entrambi hanno dimostrato a parole e fatti la loro gelosia.

Uomini e Donne anticipazioni, registrazione del 17 dicembre 2024: Ciro abbandona lo studio: Martina corre da lui

Facendo un passo indietro, per scoprire che cos’accadrà nella registrazione di Uomini e Donne di oggi, 17 dicembre 2024, nella scorsa registrazione Ciro Solimeno, corteggiatore di Martina, ha deciso di lasciare il programma. Durante la registrazione, è stato trasmesso un RVM nel quale si è visto Gianmarco andare nel camerino della tronista per parlarle: tra di loro, è scattato un bacio. L’iniziativa è partita da Gianmarco e la tronista ha ricambiato. Ciro, dopo aver visto tutto ciò, ha deciso di andarsene.

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne ed alle segnalazioni giunte all’esperto del programma, Martina De Ioannon dopo la scorsa registrazione è andata da Ciro per un confronto. La tronista è stata vista a Torre Annunziata, paese dove vive il suo corteggiatore. Sembrava molto ferma nella sua posizione quando il campano aveva lasciato lo studio ma, stando a quanto trapelato sul web, qualcosa è cambiato. I due stati beccati a fare un’esterna in una panchina, che probabilmente mostreranno oggi, e sembravano molto complici e affiatati. Il passo di Martina verso Ciro è stato molto importante, che sia lui la sua scelta?

Spazio avrà nella registrazione di oggi anche il Trono Over di Uomini e Donne con Gemma Galgani ancora in crisi dopo la rottura con Fabio Cannone. Quest’ultimo è rimasto nel parterre e sta conoscendo meglio un’altra dama. E poi ancora Mario Cusitore, grande protagonista ritornato la volta scorsa dopo l’abbandono momentaneo è ritornato in trasmissione e sta conoscendo meglio Prasanna Conti e Valentina. Ed infine si capirà come procede la conoscenza tra Diego e Sabrina.